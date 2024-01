Sci alpino, risultati e ordine d’arrivo slalom Schladming 2024: vince ancora Strasser, top10 per Sala

Linus Strasser fa doppietta e, dopo il trionfo di Kitzbuehel, si impone anche a Schladming in occasione del sesto slalom stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Quarto successo della carriera tra i pali stretti nel circuito maggiore per il 31enne tedesco, che ha vinto sulla Planai precedendo di 28 centesimi il norvegese Timon Haugan.

Podio completato in terza posizione dal francese Clement Noel a 1″02 dalla vetta, davanti allo svizzero Marc Rochat (4° a 1″08) e al padrone di casa austriaco Manuel Feller (5° a 1″14). Distacchi contenuti dalla top3 anche per il norvegese Henrik Kristoffersen (6° a 1″15), lo svedese Kristoffer Jakobsen (7° a 1″29) e l’elvetico Daniel Yule (8° a 1″32).

Tommaso Sala è stato il migliore degli azzurri (l’unico a conquistare punti di Coppa del Mondo) in nona piazza a 1″78 con quattro posizioni guadagnate nella seconda manche, mentre Alex Vinatzer (5° dopo la prima discesa) ha inforcato buttando via un probabile terzo posto.

Di seguito i risultati e l’ordine d’arrivo dello slalom maschile di Schladming, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE D’ARRIVO SLALOM SCHLADMING

1 3 202451 STRASSER Linus 1992 GER 50.46 (1) 54.74 (7) 1:45.20 0.00 Rossignol

2 12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 50.56 (2) 54.92 (12) 1:45.48 0.28 1.94 Van Deer

3 2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 50.82 (3) 55.40 (20) 1:46.22 1.02 7.08 Dynastar

4 14 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 51.72 (10) 54.56 (5) 1:46.28 1.08 7.49 Nordica

5 6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 51.50 (8) 54.84 (10) 1:46.34 1.14 7.91 Atomic

6 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 51.44 (7) 54.91 (11) 1:46.35 1.15 7.98 Van Deer

7 13 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 51.76 (11) 54.73 (6) 1:46.49 1.29 8.95 Fischer

8 7 511996 YULE Daniel 1993 SUI 51.24 (6) 55.28 (19) 1:46.52 1.32 9.16 Fischer

9 10 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 51.88 (13) 55.10 (15) 1:46.98 1.78 12.35 Dynastar

10 15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 53.06 (26) 53.93 (1) 1:46.99 1.79 12.42 Atomic

11 9 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 51.62 (9) 55.42 (21) 1:47.04 1.84 12.77 Rossignol

12 17 92720 POPOV Albert 1997 BUL 52.81 (23) 54.28 (3) 1:47.09 1.89 13.12 Head

13 20 6531063 GINNIS A. 1994 GRE 52.91 (24) 54.36 (4) 1:47.27 2.07 14.36 Fischer

14 8 220689 RYDING Dave 1986 GBR 52.08 (14) 55.25 (18) 1:47.33 2.13 14.78 Fischer

15 25 511983 AERNI Luca 1993 SUI 52.23 (15) 55.17 (16) 1:47.40 2.20 15.27 Fischer

16 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 51.77 (12) 55.66 (23) 1:47.43 2.23 15.47 Rossignol

17 27 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 53.31 (28) 54.14 (2) 1:47.45 2.25 15.61 Head

18 28 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA 52.64 (17) 54.96 (13) 1:47.60 2.40 16.65 Rossignol

19 21 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 52.78 (20) 55.18 (17) 1:47.96 2.76 19.15 Voelkl

20 42 60261 MAES Sam 1998 BEL 53.27 (27) 54.82 (9) 1:48.09 2.89 20.05 Voelkl

21 26 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 53.36 (30) 54.79 (8) 1:48.15 2.95 20.47 Voelkl

22 23 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 52.78 (20) 55.47 (22) 1:48.25 3.05 21.16 Voelkl

23 24 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 53.35 (29) 55.06 (14) 1:48.41 3.21 22.27 Rossignol

Non hanno concluso la seconda manche

11 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

37 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

38 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

48 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

Foto: Lapresse