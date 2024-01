Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024: Odermatt senza rivali

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE

1 ODERMATT Marco SUI 736

2 SCHWARZ Marco AUT 464

3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 320

4 ZUBCIC Filip CRO 258

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 227

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 225

7 SARRAZIN Cyprien FRA 200

8 CRAWFORD James CAN 192

9 FELLER Manuel AUT 184

10 BENNETT Bryce USA 178

16 CASSE Mattia ITA 130

CLASSIFICA DISCESA LIBERA

1. Marco Odermatt (Svizzera) 176

2. Bryce Bennett (USA) 160

2. Aleksander Kilde (Norvegia) 160

4. Cyprien Sarrazin (Francia) 150

5. Dominik Paris (Italia) 124

6. James Crawford (Canada) 122

7. Nils Allegre (Francia) 98

7. Mattia Casse (Italia) 98

9. Cameron Alexander (Canada) 86

10. Vincent Kriechmayr (Austria) 77

CLASSIFICA SUPERG

1. Marco Odermatt (Svizzera) 160

2. Vincent Kriechmayr (Austria) 150

3. Raphael Haaser (Austria) 94

4. Daniel Hemetsberger (Austria) 87

5. Aleksander Kilde (Norvegia) 60

6. James Crawford (Canada) 55

7. Cyprien Sarrazin (Francia) 50

8. Jeffrey Read (Canada) 46

9. Justin Murisier (Svizzera) 45

9. Marco Schwarz (Austria) 45

16. Mattia Casse (Italia) 32

20. Guglielmo Bosca (Italia) 33



CLASSIFICA GIGANTE

1 ODERMATT Marco SUI 400

2 ZUBCIC Filip CRO 240

3 SCHWARZ Marco AUT 210

4 KRANJEC Zan SLO 166

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 149

6 PINTURAULT Alexis FRA 130

7 VERDU Joan AND 105

8 KILDE Aleksander Aamodt NOR 100

9 MCGRATH Atle Lie NOR 98

10 RADAMUS River USA 94

14 BORSOTTI Giovanni ITA 72

15 VINATZER Alex ITA 64

CLASSIFICA SLALOM

1 SCHWARZ Marco AUT 180

2 FELLER Manuel AUT 145

3 RYDING Dave GBR 110

4 NOEL Clement FRA 102

5 HAUGAN Timon NOR 90

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 76

6 MATT Michael AUT 76

8 STRASSER Linus GER 58

9 GSTREIN Fabio AUT 54

10 POPOV Albert BUL 50

22 KASTLUNGER Tobias ITA 20

27 VINATZER Alex ITA 14

