Sci alpino, risultati e ordine d’arrivo gigante Schladming 2024: Odermatt vince in rimonta, 8° Della Vite

Marco Odermatt ha vinto anche lo slalom gigante di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse svizzero si è imposto sulla Planai grazie ad una rimonta clamorosa, dopo aver chiuso undicesimo la prima manche a causa di un grave errore, recuperando ben dieci posizioni e beffando l’idolo locale Manuel Feller per soli 5 centesimi.

Ottavo successo e 22° podio consecutivo tra le porte larghe per l’attuale dominatore del Circo Bianco, sempre più lanciato verso nuovi incredibili record assoluti e di specialità. Podio odierno completato dallo sloveno Zan Kranjec, terzo a 29 centesimi dal vincitore precedendo il norvegese Alexander Steen Olsen e l’elvetico Loic Meillard. Buona gara in chiave azzurra, con un redivivo Filippo Della Vite 8° e con altri tre italiani in top20: 13° Hannes Zingerle, 18° Alex Vinatzer e 19° Luca De Aliprandini. Out nella seconda discesa Giovanni Borsotti.

Di seguito i risultati e l’ordine d’arrivo del gigante maschile di Schladming, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE D’ARRIVO GIGANTE SCHLADMING

1 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:05.99 (11) 1:04.04 (1) 2:10.03 0.00 Stoeckli

2 8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:05.01 (1) 1:05.07 (6) 2:10.08 0.05 0.39 Atomic

3 5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:05.31 (4) 1:05.01 (5) 2:10.32 0.29 2.25 Rossignol

4 15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 1:05.42 (6) 1:04.94 (3) 2:10.36 0.33 2.56 Rossignol

5 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:05.11 (2) 1:05.48 (13) 2:10.59 0.56 4.35 Rossignol

5 1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:05.40 (5) 1:05.19 (9) 2:10.59 0.56 4.35 Atomic

7 11 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:06.36 (18) 1:04.49 (2) 2:10.85 0.82 6.37 Head

8 14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 1:05.90 (9) 1:05.00 (4) 2:10.90 0.87 6.76 Rossignol

9 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:05.20 (3) 1:06.09 (23) 2:11.29 1.26 9.79 Van deer

10 50 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:06.30 (16) 1:05.21 (10) 2:11.51 1.48 11.50 Van deer

11 2 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:05.66 (7) 1:05.91 (19) 2:11.57 1.54 11.96 Head

12 22 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:05.85 (8) 1:05.74 (16) 2:11.59 1.56 12.12 Dynastar

13 28 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:06.51 (19) 1:05.10 (7) 2:11.61 1.58 12.27 Rossignol

14 19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:05.94 (10) 1:05.86 (17) 2:11.80 1.77 13.75 Fischer

15 9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:06.20 (14) 1:05.70 (15) 2:11.90 1.87 14.53 Fischer

16 12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:06.60 (20) 1:05.50 (14) 2:12.10 2.07 16.08 Head

17 16 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:06.21 (15) 1:05.94 (20) 2:12.15 2.12 16.47 Stoeckli

18 25 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 1:07.08 (25) 1:05.10 (7) 2:12.18 2.15 16.70 Atomic

19 17 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:06.97 (22) 1:05.28 (11) 2:12.25 2.22 17.24 Salomon

20 52 6300451 KATO Seigo 1998 JPN 1:07.35 (28) 1:05.42 (12) 2:12.77 2.74 21.28 Atomic

21 29 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1:06.63 (21) 1:06.19 (24) 2:12.82 2.79 21.67 Rossignol

22 23 60261 MAES Sam 1998 BEL 1:06.97 (22) 1:05.89 (18) 2:12.86 2.83 21.98 Voelkl

23 13 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:06.08 (12) 1:06.81 (26) 2:12.89 2.86 22.21 Rossignol

24 47 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI 1:07.11 (26) 1:05.97 (21) 2:13.08 3.05 23.69 Stoeckli

25 31 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN 1:07.03 (24) 1:06.06 (22) 2:13.09 3.06 23.77 Salomon

26 20 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:07.20 (27) 1:06.40 (25) 2:13.60 3.57 27.73 Head

27 67 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP 1:07.51 (29) 1:07.26 (27) 2:14.77 4.74 36.82 Rossignol

28 24 103729 READ Erik 1991 CAN 1:07.53 (30) 1:08.09 (28) 2:15.62 5.59 43.42 Atomic

Non hanno concluso la seconda manche

10 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

18 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

