Sci alpino, parte il weekend di Kranjska Gora e le italiane vogliono iniziare il 2024 con un successo

Dopo una piccola pausa dopo le prove di Lienz, torna ufficialmente in scena la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024. Siamo pronti per assistere, infatti, al fine settimana di Kranjska Gora (Slovenia) uno degli appuntamenti più classici e imprescindibili del Circo Bianco, con due prove tecniche in arrivo di grande importanza.

Oggi, sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si inizierà con il gigante, mentre domani le atlete saranno impegnate nello slalom. La prima manche della gara tra le porte larghe prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 12.30, andando a definire la prima vincitrice del nuovo anno.

Cosa ci dirà la gara sulla celebre pista denominata “Podkoren”? Gli spunti di interesse non mancheranno. In primo luogo proveremo a capire se Mikaela Shiffrin proseguirà nel suo percorso di dominio assoluto. La fuoriclasse statunitense, reduce dalla doppietta di Lienz, vuole un altro successo per avvicinarsi ulteriormente a quota 100 successi in Coppa del Mondo (ora si trova a 93) e per chiudere in largo anticipo i discorsi sulla Sfera di Cristallo. La nativa di Vail veleggia con 900 punti contro i 637 di Federica Brignone, con un margine amplissimo.

Proprio la valdostana, pettorale rosso in gigante, cercherà di vincere ancora. Dopo la doppietta di Mont-Tremblant e il successo in superG in Val d’Isere, l’azzurra vuole confermare il suo ottimo momento, puntando alla vittoria su una pista che le piace, come quella di Kranjska Gora. Assieme a lei vedremo Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, invece, vuole rifarsi dopo una prima parte di annata al di sotto delle attese (senza ancora un podio), mentre va a caccia di conferme Sofia Goggia. La bergamasca, mai come quest’anno, sempre avere ritrovato il giusto feeling in gigante e proverà a ribadirlo anche sulle nevi slovene.

Foto: FISI Pentaphoto

