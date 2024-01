Sci alpino, Odermatt imbattibile ad Adelboden. De Aliprandini in top10, bene Vinatzer

Sensazionale, meraviglioso, inarrivabile. Marco Odermatt ha scritto un’altra pagina della sua epopea. Il fuoriclasse elvetico, infatti, si è aggiudicato in maniera perentoria il gigante di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024.

Sulla splendida pista denominata “Chuenisbärgli” ridotta nella sua lunghezza per colpa della nebbia presente nella parte alta, il padrone di casa per eccellenza ha messo in scena una vera e propria “lectio magistralis”. Dopo una prima manche di un altro pianeta rispetto a tutti gli avversari (con distacchi superiori al secondo) nella seconda ha gestito senza forzare troppo, ma confermando il suo ampio margine.

Per il nativo di Buochs la terza Sfera di Cristallo consecutiva è ormai all’orizzonte, assieme alla vittoria numero 29 della carriera con il 59° podio. A questo punto in classifica generale lo svizzero è ampiamente in fuga nella Coppa di specialità con 400 punti contro i 240 di Filip Zubcic, mentre nella classifica generale scappa con 736 punti e +272 su Marco Schwarz che, purtroppo, ha già concluso la sua stagione.

Nella seconda manche crollano gli austriaci Manuel Feller e Stefan Brennesteiner, lasciando ulteriore spazio a Marco Odermatt che chiude con il tempo complessivo di 1:54.06 con 1.26 di margine sul sorprendente norvegese Aleksander Aamodt Kilde, mentre è terzo il croato Filip Zubcic a 1.77. Quarto lo statunitense River Radamus a 1.89, quinto il norvegese Henrik Kristoffersen a 1.97.

Sesto il suo connazionale Alexander Steen Olsen a 2.01, settimo un altro norvegese, Atle Lie McGrath, a 2.03, quindi ottavo il primo degli italiani, Luca De Aliprandini a 2.12. Nono il norvegese Rasmus Windigstad a 2.27, mentre è decimo il tedesco Alexander Schmid a 2.28, subito davanti al nostro Alex Vinatzer, 11° a 2.31 dopo due manche di altissimo livello. Chiude 22° Giovanni Borsotti a 3.21, quindi 29° Hannes Zingerle a 4.37. Out nella prima manche Filippo Della Vite.

