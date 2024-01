Sci alpino, le ragazze chiudono il trittico austriaco con un altro superG ad Altenmarkt-Zauchensee. Sarà nuova vittoria italiana?

Si conclude la lunga settimana di Altenmarkt-Zauchensee con la terza gara in tre giorni, con il secondo superG in programma sul pendio austriaco valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Venerdì la vittoria è andata all’Austria, ieri all’Italia; oggi sorriderà a una rappresentante dei paesi che hanno già vinto o arriverà una terza bandierina? Occhio all’orario, si ritarda di quindici minuti rispetto a ieri, con la partenza prevista alle 11.00.

Cornelia Huetter e Sofia Goggia, dobbiamo per forza partire da loro per fare una panoramica su cosa andremo a vedere oggi. L’austriaca e l’italiana sono state coloro che hanno vinto rispettivamente il superG di venerdì e la discesa di sabato. Huetter poi ha avuto una seconda gara complessa, non andando oltre la sedicesima piazza, mentre Goggia venerdì si era praticamente sdraiata. La partenza non sarà la stessa dell’altro giorno, ma bensì si partirà più in alto con un pezzo di muro che lancerà sul piano.

Continuando a parlare della bergamasca, dopo un primo superG negativo, ieri l’azzurra ha ritrovato la sciata giusta e centrata, con le buone sensazioni da portare verso domenica. Italia e Austria sembrano le due nazioni che possono avere le principali carte da giocarsi. Il Wunderteam soprattutto ha un’ampia rosa di nomi a disposizione: Stephanie Venier, seconda ieri a un decimo dalla vittoria, Mirjam Puchner, la più costante nella due giorni, e Ariane Raedler, una che su questa pista si trova sempre alla grandissima.

Inutile nascondersi, ci si attendeva di più da Federica Brignone, soprattutto dopo la prova di giovedì, in un weekend che nelle migliori delle aspettative poteva riaprire il discorso classifica generale. Visti i due risultati il “coppone” sembra dirigersi verso gli Stati Uniti, ma conosciamo la valdostana e oggi può piazzare il ruggito della tigre andandosi a prendere la terza vittoria in carriera in questa località. Vediamo la reazione di Nicol Delago dopo ieri, in superG fa più fatica che in discesa, ma un podio può caricare davvero tanto e l’italiana sarà da seguire.

Chi vuole tornare a vincere è senza dubbio Lara Gut-Behrami, che non esulta per un prio posto ormai da un po’. L’elvetica ci proverà oggi nella sua specialità prediletta, dopo che nei primi due giorni di gara ha sì fatto due gare discrete, ma sempre infarcite da uno, o più, piccoli grandi errori. Rimanendo in casa Svizzera può far bene anche Michelle Gisin, ieri ottima ottava in discesa, mentre spostandoci in Francia occhio a Laura Gauche, in top-10 gara di ieri.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...