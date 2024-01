Sci alpino, Laura Pirovano sorride: “Non centravo una top5 dal 2021. Peccato non essere salita sul podio…”

Laura Pirovano sorride convinta al termine della discesa numero 1 di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La gara odierna sulla Olympia delle Tofane ha visto a lungo al comando la nostra portacolori, che alla fine ha mancato il podio davvero per pochi centesimi.

Al comando, infatti, si è piazzata l’austriaca Stephanie Venier davanti a Lara Gut-Behrami e Sofia Goggia (a pari merito con Christian Ager e Valerie Grenier), mentre Laura Pirovano è a 91 centesimi dalla vetta, ma a 2 decimi esatti dalla terza posizione. Un risultato che non può che regalare una iniezione di fiducia importante alla azzurra.

Le sue parole ai microfoni di RaiSport: “Sono davvero contenta perchè era dal 2021 che non ero in grado di centrare un risultato nelle top5. Brucia un po’ perchè sono stata al comando sin dall’inizio con il pettorale numero 1, ma preferisco guardare al complesso. Sono felice della mia gara in una giornata non semplice per queste cadute. Non mi lamento di sicuro. Ora testa a domani”.

Foto: FISI Pentaphoto