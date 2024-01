Federica Brignone arrabbiata: “Gara buttata rischiando di farmi male. Stress per un calendario fitto”

Federica Brignone è scusa in volto al termine della discesa numero 1 di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La gara odierna sulla Olympia delle Tofane ha messo in mostra diverse cadute eccellenti, su tutte quella di Mikaela Shiffrin, ma anche la valdostana ha concluso anzitempo la sua prova.

Una scivolata che è costata un discreto impatto sulle reti di protezione per la nostra portacolori che, per fortunata, non ha avuto danni a differenza della fuoriclasse statunitense. “Sto bene, ma vediamo come mi alzo domattina – scherza – Ad ogni modo sono tutta intera, ho soloi qualche botta qua e là. Cos’è successo? Ho sbagliato un passaggio che avevo fatto in maniera perfetta in prova. Non farò più le prove a questo punto – sorride – se poi in gara non replico quello che faccio in allenamento”. (Fonte: RaiSport).

La vincitrice della Coppa del Mondo 2020 prosegue nella sua analisi: “Sono molto arrabbiata con me stessa perchè, come accaduto ad Altenmarkt, in prova faccio bene, poi arrivo in gara e sbaglio e, non solo, rischio anche grosso. Non va bene”.

Oggi la gara ha riservato diversi infortuni importanti. Secondo Federica Brignone le cause sono a monte: “Penso che il calendario sia troppo fitto, sempre con 3 gare a settimana. Mi sembra un richiesta eccessiva per noi atlete a livello fisico. Se vuoi gareggiare sempre hai una pressione e uno stress notevoli che si accumulano. Non sei serena”.

Foto: FISI Pentaphoto