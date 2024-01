Sci alpino: l’assenza di Shiffrin e l’occasione di Brignone ad Altenmarkt-Zauchensee. Goggia cerca il primo acuto in discesa

Dopo una serie di appuntamenti dedicati alle prove tecniche, torna la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino con una tre giorni di gare ad Altenmarkt Zauchensee, dove in programma ci sono due superG (uno è il recupero di quello cancellato a St.Moritz) ed una discesa libera. La tappa austriaca è diventata negli ultimi giorni attesissima dall’Italia, con Federica Brignone e Sofia Goggia che vogliono essere grande protagoniste, soprattutto dopo la notizia dell’assenza di Mikaela Shiffrin.

Per vincere la Coppa del Mondo serve un’impresa titanica e soprattutto essere perfette, questo Federica Brignone lo sa benissimo, ma probabilmente serve anche un piccolo aiuto da parte della stessa Mikaela Shiffrin. L’americana non ha recuperato dal virus influenzale e, dunque, ha preferito di gareggiare in Austria, dove, invece, contrariamente alle prime ipotesi, avrebbe dovuto prendere parte alle tre gare. Shiffrin in passato si è permessa di saltare qualche appuntamento dedicato solo alla velocità, ma aveva preferito evitare, vista la situazione in classifica, di non essere al cancelletto di partenza.

Sicuramente per Federica Brignone è la grande occasione, visto che la valdostana ha la possibilità di avvicinarsi tantissimo a Shiffrin e, numeri alla mano, addirittura di poterla superare. Per salire in vetta serve davvero la tre giorni perfetta, ma mai come questa volta Brignone ha una chance e vuole sfruttarla. La condizione dell’azzurra è eccellente e mai Federica ha tenuto un tale rendimento in carriera. Già il primo superG diventa importante, perchè un gran risultato potrebbe poi trascinare l’azzurra a ripetersi anche nelle due gare successive.

La concorrenza per Brignone sarà soprattutto interna, visto che anche per Sofia Goggia questa tre giorni diventa un’occasione molto importante. La bergamasca, infatti, si presenta in Austria con un doppio pettorale rosso, essendo leader nella classifica di superG e di discesa e vuole assolutamente difenderli entrambi. Goggia va a caccia anche della prima vittoria stagionale in discesa, ma va ricordato che sulla pista austriaca l’azzurra non è mai salita in carriera sul podio, con un quarto posto come miglior risultato. Quale occasione migliore per cancellare questo zero.

Dalla Svizzera arrivano le principali avversarie per le due italiane, partendo da Lara Gut-Behrami e passando poi da Corinne Suter (ultima vincitrice in discesa nel 2020), Jasmine Flury, Joana Haehle e Michelle Gisin. L’Austria padrona di casa si affida soprattutto a Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, ma non vanno nemmeno dimenticate le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel o la slovena Ilka Stuhec.

Non solo Brignone e Goggia, ma anche le altre azzurre provano a trovare un acuto. Laura Pirovano può essere assolutamente tra le migliori soprattutto nei due superG; mentre Nicol Delago ha un rapporto speciale con questa pista, avendo centrato un fantastico secondo posto quattro anni fa.

FOTO: LaPresse

