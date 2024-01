Sci alpino, Lara Della Mea terza nel gigante del Sestriere in Coppa Europa

Doriane Escane concede il bis al Sestriere, vincendo nuovamente il gigante di Coppa Europa. La transalpina conferma di trovarsi benissimo sulle nevi italiane, visto che in questa stagione aveva già vinto nello slalom della Valle Aurina.

Escane era già in testa dopo la prima manche e si confermata anche nella seconda, precedendo di 41 centesimi l’austriaca Nina. Fa festa anche l’Italia con Lara Della, che conclude al terzo posto a 53 centesimi dalla francese, conquistando il suo secondo podio della carriera nella specialità in Coppa Europa dopo quello ottenuto a dicembre in Austria a Mayrhofen.

Non riesce a prendersi il podio Elisa Platino, che era seconda a metà gara, ma alla fine chiude quarta a 91 centesimi dalla vetta. Quinta l’austriaca Stefanie Grob (+1.83), che ha preceduto la svese Lisa Nyberg (+1.96) e la svizzera Selina Egloff (+1.97).

Una buona prova della squadra azzurra come dimostrano l’ottavo posto di Ilaria Ghisalberti (+2.06) e il nono di Asja Zenere (+2.13). Ha concluso al dodicesimo posto Giorgia Collomb (+2.39), dopo una rimonta di diciotto posizioni. A punti anche Giulia Valerani (24esima), Ambra Pomarè (25esima) e Beatrice Sola (28esima).

