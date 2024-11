Dramma a Killington: Shiffrin cade, si teme un grave infortunio. Fuori Brignone, vince Hector

Finale drammatico per la seconda manche del gigante di Killington. Sembrava pronta la festa per la centesima vittoria in Coppa del Mondo per Mikaela Shiffrin, ma la campionessa americana è stata vittima di una terribile caduta sul muro, finendo poi anche tra le reti dopo una brutta rotazione con lo sci destro che non si è staccato. Un glaciale silenzio è calato sul pubblico al traguardo, con le condizioni di Shiffrin che certamente destano molta preoccupazione e con la sensazione che possa essere un infortunio particolarmente grave

La vittoria è così andata alla svedese Hector, con anche il primo podio nella specialità per la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Camille Rast. Purtroppo anche per l’Italia c’è la nota amarissima per l’uscita di Federica Brignone quasi nello stesso punto in cui è caduta Shiffrin e che vede così sfumare la possibilità di conquistare punti pesantissimi in ottica classifica di specialità e anche generale.

Shiffrin aveva diciassette centesimi di vantaggio dopo il secondo intermedio e chiaramente si sarebbe giocata la vittoria con Hector, che così festeggia il suo sesto successo in carriera in Coppa del Mondo e sempre in gigante. La svedese si è imposta con 54 centesimi sulla croata Zrinka Ljutic e con oltre un secondo di vantaggio sulla svizzera Camille Rast (+1.05).

Quarta posizione per la norvegese Thea Louise Stjernesund, che vede sfumare il podio per un solo centesimo (+1.06). Quinto posto per l’americana Paula Moltzan (+1.49), che ha preceduto la connazionale Nina O’Brien (+1.73). Settima la slovena Neja Dvornik (+1.80) davanti all’austriaca Nina Haaser (+2.13), mentre completano la Top-10 l’albanese Lara Colturi e la canadese Valerie Grenier, none a pari merito con 2.54 di ritardo.

Come detto in casa Italia c’è stata l’uscita di scena di Federica Brignone. Sicuramente tantissimi i rimpianti per la valdostana che è andata in rotazione all’imbocco del muro e non è riuscita a rimanere nel tracciato. L’azzurra era in vantaggio di 62 centesimi dopo il secondo intermedio prima dell’errore.

La migliore delle azzurre è stata Asja Zenere (+3.62), diciottesima al traguardo davanti a Giorgia Collomb (+3.89). Per la diciottenne di La Thuile sono i primi punti della carriera in Coppa del Mondo e la conferma di un talento decisamente importante. Primi punti anche per Ilaria Ghisalberti, che ha concluso ventunesima (+3.92), mentre Lara Della Mea ha terminato al ventiseiesimo posto (+6.43).

IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI MIKAELA SHIFFRIN

Nella classifica di gigante Sara Hector si porta al comando con 116 punti davanti a Federica Brignone, che resta a 100. In quella generale Shiffrin è in testa con 245 punti, con Rast seconda a 187 e Ljutic terza a 162. Hector si trova quarta con 160 punti, mentre Brignone è nona a 100. Certamente l’infortunio di Shiffrin porterà a scenari completamente diversi.