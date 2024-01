Sci alpino, la Svizzera vince il Team Combined femminile dei Mondiali Junior. Italia quarta e quinta

La Svizzera domina il Team Combined femminile dei Campionati Mondiali Junior 2024 di sci alpino, in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia). Nella gara a squadre che prendeva come base di partenza i risultati del superG di stamattina, non trema nello slalom la corazzata elvetica che piazza due sue coppie sul podio. Bene l’Italia, con qualche rimpianto per il quarto e quinto posto.

Abuk Braendli non tradisce le aspettative e completa il lavoro iniziato questa mattina dalla compagna Malorie Blanc, con le elvetiche che si prendono la medaglia d’oro confermando così il successo di Sankt Anton dell’anno scorso. 2’06″38 il tempo totale sommando le manche delle due discipline, con la medaglia d’argento che va all’Austria staccata di 53 centesimi. Coppia austriaca composta da Viktoria Buergler (2a questa mattina in superG) e Natalie Falch, che non riesce ad avvicinare il primo gradino del podio nello slalom ma si assicura una prestigiosa piazza d’onore. Medaglia di bronzo ancora una volta per un tandem elvetico (+0.99), con Janine Maechler, nettamente la migliore tra i pali stretti, che rimonta sette posizioni e porta Stefanie Grob dalla decima piazza di questa mattina alla medaglia del pomeriggio.

L’Italia si ferma ai piedi del podio, con il 4° e il 5° posto delle due migliori accoppiate, complice un superG dal quale forse ci si attendeva di più. Segnali incoraggianti da Emilia Mondinelli, che con il secondo tempo nella manche di slalom fa scalare due posizioni alle azzurre rispetto alla sesta di questa mattina di Matilde Lorenzi e porta il tricolore ad un passo dal podio (+2.42). Mette il turbo in slalom anche Ambra Pomarè, che alla vigilia formava con Sara Thaler la carta principale da medaglia. Pomaré , con il 5° tempo di manche, fa salire il duo fino al quinto posto (+1.74), a poco meno di otto decimi dalle prime tre.

Beatrice Sola non porta a termine la manche tra i rapid gates per la terza squadra italiana in gara, ma lei insieme a Mondinelli e Pomarè possono rifarsi nel weekend, quando dopo il Team Event classico di domani andranno in scena le gare tecniche di questi Campionati Mondiali Junior 2024 di sci alpino.

