Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Seefeld: 7 azzurri in gara tra settore maschile e femminile

Da giovedì 1 a domenica 4 febbraio andrà in scena il Triple di Seefeld, valevole anche come sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. La località tirolese, dal 1° al 3 febbraio, ospiterà inoltre il quinto appuntamento del massimo circuito itinerante femminile con in programma però due sole gare individuali.

Domani si disputeranno i Provisional Competition Round sul trampolino piccolo HS109 austriaco, mentre venerdì si comincerà davvero a fare sul serio con le Gundersen (5 km per le donne, 7.5 per gli uomini). Sabato è pianificata un’altra Gundersen maschile (sulla distanza dei 10 km) ed una Individual Compact femminile, mentre domenica il weekend si chiuderà con l’ultima Gundersen maschile (con segmento di fondo da 12.5 km).

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Ivo Pertile ha convocato per le gare di Seefeld complessivamente 7 atleti: Veronica Gianmoena e Daniela Dejori in campo femminile e Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas tra gli uomini.

Foto: Lapresse