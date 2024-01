Sci alpino, il weekend di Jasna si chiude con lo slalom: senza Vlhova, Shiffrin punta al dominio assoluto

Si va a concludere la trasferta slovacca di Jasna, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 e, dopo il gigante disputato ieri, questa volta sarà lo slalom a prendere la scena. La prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 12.15, andando a comporre il podio.

Inutile dire che tutto sembrava portare verso l’ennesimo duello ad altissimi livelli tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. La padrona di casa per eccellenza, invece, si è gravemente infortunata nel gigante di ieri e la sua stagione sembra già conclusa. Un vero peccato per la sciatrice slovacca e la Coppa del Mondo che perde l’unica in grado di potersi opporre a Shiffrin.

Quest’anno, dopotutto, le due grandi rivali avevano fatto il vuoto tra i rapid gates. 7 gare complessive disputate, 4 successi per la nativa di Vail 8giunta a 94 successi in carriera) e 3 per la slovacca. Per tutte le rivali non sono rimaste che le briciole, accompagnate da distacchi abissali. Nello sci alpino moderno è quasi incredibile vedere come ci sia così tanta differenza tra due campionesse e il resto del mondo.

La gara di Jasna, quindi, perde la maggior parte della sua attesa. Mikaela Shiffrin sarà pronta per dettare legge come sempre, senza l’obbligo di forzare al massimo. Sul fronte italiano vedremo in azione Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. La parola d’ordine è riscatto, dopo una serie di risultati altamente deludenti e una sensazione di rassegnazione generale che bene non fa al movimento.

