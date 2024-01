Sci alpino, Guglielmo Bosca ammette: “Odermatt e Sarrazin fanno un altro mestiere”

Un venerdì da ricordare per Guglielmo Bosca. L’azzurro ha infatti ottenuto il quinto posto nel superG di Wengen, evento valido per il circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, conquistando così il risultato più importante della carriera.

Una grande prova per l’azzurro che, sempre più in fiducia, ha chiuso a 1.16 dalla vetta e a soli sedici centesimi dal terzo posto. Una volta giunto in mixed zone l’atleta ha commentato la sua prova: “Sono contentissimo. Un quinto posto è davvero un grande risultato, credo di avere fatto una buona gara da cima a fondo, era un superG molto veloce, con passaggi abbastanza complicati. Sono contento di come l’ho affrontato“.

Bosca ha quindi proseguito: “Odermatt e Sarrazin in questo momento stanno facendo un altro sport e sono un gradino sopra tutti gli altri. Però ero consapevole che potevo giocarmela, infatti sono arrivato a sedici centesimi dal terzo posto. Un po’ di rammarico c’è perché potevo fare meglio nell’ultima S, ma sono contento della prestazione. Arrivo da un momento complicato, avevo cominciato bene in Val Gardena poi ho avuto un problema che mi ha tolto fiducia. La prova di oggi dà morale“.

L’azzurro domani sarà della partita in discesa libera: “Non sarà semplice, parto indietro. Spero di riuscire a divertirmi, è la gara più lunga di Coppa del Mondo, spero di potermela godere da cima a fondo“.

Foto: PentaPhoto

