VIDEO Guglielmo Bosca: la tremenda caduta in prova a Beaver Creek. Perone fratturato

Guglielmo Bosca è caduto durante la seconda prova della discesa libera di Beaver Creek e ha rimediato una frattura composta al terzo prossimale del perone della gamba destra. Il 31enne rientrerà in Italia e si sottoporrà a un’ulteriore valutazione della Commissione Medica Fisi, ma intanto l’atleta ha postato il video della caduta sul suo profilo Instagram e ha fatto un punto della situazione.

“Ciao ragazzi, scusate se vi ho fatto preoccupare e spaventare, ma volevo rassicurarvi: nonostante il mega botto, oggi posso dirvi che sto bene. Nella prova di ieri, purtroppo, mi sono ritrovato un metro più largo rispetto alla linea ideale. In quel punto c’erano alcuni cambi di neve e il mio sci esterno ha perso aderenza, innescando una spigolata proprio in una zona dove non è concesso il minimo errore. Mi sono rialzato subito e ho continuato fino in fondo per non interrompere la prova e disturbare i miei compagni. Però, mentre scendevo, ho sentito un ossicino che continuava a muoversi e scattare leggermente dentro la gamba. Arrivato al traguardo, ho tolto gli sci e mi sono reso conto che non riuscivo a camminare“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Scusate se non vi ho aggiornato subito, ma vista la pressione che sentivo ieri nella gamba la mia mente è volata direttamente all’infortunio del 2017. Dovrò fare altri accertamenti per capire l’entità del danno, ma oggi mi sento meglio. Dai primi esami, sembra che ci sia solo una frattura composta al perone. Se confermato, i medici dicono che in 4 settimane potrei tornare sugli sci. Fisicamente non ho molto dolore, ma a livello morale sono devastato“.

L’azzurro è visibilmente rammaricato: “Mai come quest’anno ero riuscito a svolgere una preparazione così perfetta: ho letteralmente consumato il mio fisico in 7 mesi di meticoloso allenamento per arrivare al meglio oggi, 6 dicembre 2024, su una delle mie piste preferite. E ce l’avevo fatta. Non ero mai stato così pronto fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Non ero mai stato così veloce in tutte le condizioni. Ero davvero pronto a concretizzarlo oggi e domani. Questo, sì, fa davvero male. Ma non mi resta che accettare e affrontare questa nuova sfida“. Di seguito il VIDEO della caduta postato da Guglielmo Bosca.

VIDEO CADUTA GUGLIELMO BOSCA