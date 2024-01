Sci alpino, favolosi Perathoner/Saracco! La coppia azzurra si tinge d’oro nel Team Combined maschile dei Mondiali Junior

Italia pigliatutto! Gli azzurri conquistano il secondo oro di giornata nel Team Combined maschile dei Campionati Mondiali Junior 2024 di sci alpino, in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia). Max Perathoner completa la sua due giorni da sballo con la seconda medaglia d’oro in tre gare, grazie al lavoro sopraffino di Edoardo Saracco tra i rapid gates, che si toglie la prima soddisfazione di questa manifestazione iridata.

Nella gara che sommava ai risultati del superG di questa mattina quelli dello slalom appena disputato sulla pista di Morzine, brilla il tricolore che a livello maschile completa la sua giornata perfetta sulle nevi transalpine. Saracco è straordinario a rifinire alla perfezione la grande prestazione di Perathoner di questa mattina, con una manche di slalom favolosa. L’azzurro parte con qualche incertezza, poi però si scatena nella parte finale e al traguardo accende la luce verde, può così partire la festa dell’Italia che conquista così il suo secondo oro della spedizione transalpina.

Seconda posizione a 19 centesimi dagli azzurri per la coppia francese Alban Elezi Cannaferina/Antoine Azzolin, con il secondo che rimonta due posizioni e regala al connazionale la gioia dell’argento dopo la delusione del legno del superG. Il miracolo nella manche di slalom è portato a termine da Jakob Greber, che grazie al miglior parziale tra i pali stretti porta l’Austria sul terzo gradino del podio (+0.54), scalando addirittura tredici posizioni dalla sedicesima di partenza, frutto della gara di questa mattina di Moritz Zudrell.

Chiudono ai piedi del podio gli svedesi Nyberg/AX Swartz (+0.72), con lo slalomista scandinavo che scala la classifica e sarà assoluto protagonista nella gara tra i rapid gates, dopo essersi già qualificato per la seconda manche in Coppa del Mondo a Kitzbuhel. Top-5 chiusa dai norvegesi Hammer/Grahl-Madsen, mentre la seconda coppia azzurra al traguardo è quella di Motterlini/Allasina, giunta tredicesima a 2.03 dai connazionali campioni del Mondo. 17° posto infine per Rigamonti/Bertoldini con un distacco di 2.79.

Domani i Mondiali Junior 2024 di sci alpino offrono il Team Event, che scatterà alle 17.00, prima di chiudere i battenti di una grande settimana nel weekend con venerdì lo slalom maschile e sabato invece il gigante.

Foto: LaPresse