Sci alpino, i qualificati per le finali di Saalbach in superG. Presenti quattro italiani

Il superG maschile di Kvitfjell, in Norvegia, andato in scena quest’oggi e valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, è stato l’ultimo prima di quello delle finali di Saalbach, riservato ai primi 25 della classifica di specialità, al vincitore dei Mondiali junior ed a tutti gli atleti che, pur non essendo nei 25 di specialità, hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale.

Con un elenco in divenire per l’ultimo caso, con la conclusione della gara odierna abbiamo i nomi dei qualificati attraverso la classifica di specialità: per l’Italia saranno al via dell’ultimo superG della stagione Guglielmo Bosca, quarto, Dominik Paris, ottavo, e Mattia Casse, tredicesimo, ai quali si aggiunge Max Perathoner, campione del mondo della categoria junior .

QUALIFICATI FINALI COPPA DEL MONDO – SUPERG

Primi 25 della classifica di specialità

1 ODERMATT Marco SUI

2 KRIECHMAYR Vincent AUT

3 HAASER Raphael AUT

4 BOSCA Guglielmo ITA

5 SARRAZIN Cyprien FRA

6 ALLEGRE Nils FRA

7 READ Jeffrey CAN

8 PARIS Dominik ITA

9 ROGENTIN Stefan SUI

10 von ALLMEN Franjo SUI

10 BABINSKY Stefan AUT

12 CRAWFORD James CAN

13 BOISSET Arnaud SUI

13 CASSE Mattia ITA

15 KILDE Aleksand. NOR

16 MURISIER Justin SUI

17 SEJERSTED Adri. NOR

18 MEILLARD Loic SUI

19 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

20 ALEXANDER Cameron CAN

21 HEMETSBERGER Daniel AUT

22 CAVIEZEL Gino SUI

23 GOLDBERG Jared USA

24 DANKLMAIER Daniel AUT

25 FEURSTEIN Lukas AUT

Campione del Mondo Junior

26 PERATHONER Max ITA

Atleti con più di 500 punti in Coppa del Mondo (l’elenco potrebbe allungarsi)

27 FELLER Manuel AUT