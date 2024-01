Sci alpino: Cortina dolce e amara per le azzurre, a Garmisch la prima firma di Bosca

Il lungo fine settimana di gare veloci tra Cortina e Garmisch ha portato all’Italia tre podi, anche se la tanto attesa vittoria non è arrivata. Sofia Goggia ha centrato un doppio terzo posto sull’Olympia delle Tofane, ma è senza alcun dubbio Guglielmo Bosca a prendersi la copertina principale, grazie al primo podio della carriera in Coppa del Mondo conquistato sulla Kandahar.

Un grande risultato per il lombardo era alle porte, vista la crescita continua avuta dal nativo di Milano in superG in questa stagione. Il quinto posto ottenuto a Wengen è stato solo il preludio al capolavoro firmato in quel di Garmisch, con Bosca che ha addirittura assaporato per qualche minuto la possibilità della vittoria, poi sfumato per il colpo a sorpresa da parte del francese Nils Allegre.

Il risultato di Bosca conferma la bontà dell’intero settore della velocità maschile in una stagione davvero positiva per l’Italia, che quasi ad ogni gara riesce ad avere un atleta sul podio o comunque nelle posizioni di vertice. Probabilmente l’unica eccezione è stata proprio il secondo superG di ieri a Garmisch, con nessun azzurro in Top-10 in un passaggio a vuoto in una stagione che va ribadito essere soddisfacente.

Da Garmisch ad una Cortina dolce e amara per i colori azzurri. Una tre giorni molto difficile sull’Olympia delle Tofane per via delle tante cadute, alcune anche di gravi conseguenze, e per le tantissime interruzioni. Sono state due discese davvero pazze e alla fine in entrambe Sofia Goggia ha concluso al terzo posto, non riuscendo a prendersi quella vittoria che finora in stagione è arrivata solo ad Altenmarkt in discesa.

Purtroppo non è stato proprio il fine settimana di Federica Brignone. La valdostana è rimasta vittima di una caduta in una prima discesa dove si sono fatte male Mikaela Shiffrin e Corinne Suter. Per fortuna nessun problema per l’azzurra, ma forse quella scivolata ha condizionato il resto della due giorni, anche se va detto che l’Olympia delle Tofane non è mai stata una pista amica di Brignone.

Segnali incoraggianti di ripresa sono arrivati da Marta Bassino. Dopo tante difficoltà, la piemontese ha mostrato una ripresa sia in discesa sia soprattutto in superG. Tra pochi giorni ci sarà il gigante di Kronplatz e quale occasione migliore per Bassino per andare a caccia del primo podio stagionale e confermare un ritrovata consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.

FOTO: FISI/Pentaphoto