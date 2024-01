Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Wengen 2024: orari, tv, streaming. In programma 2 discese, superG e slalom

Dopo la due giorni la Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Svizzera, ma soprattutto si sposta in un’altra delle località storiche del Circo Bianco. Si corre, infatti a Wengen e sarà una lunghissima settimana di gare. Sulla mitica Lauberhorn vanno in scena, infatti, ben due discese libere (una è il recupero di quella cancellata a Beaver Creek) e poi ci sarà anche un superG il venerdì. A completare una ricchissima quattro giorni come sempre lo slalom.

Marco Odermatt si presenta a Wengen con il pettorale rosso di leader della discesa e del superG, ma soprattutto va a caccia della prima affermazione della carriera in discesa proprio davanti ai suoi tifosi. Il campione elvetico riuscirà in un’altra epica impresa?

Chi cerca ancora la prima vittoria stagionale è Aleksander Aamodt Kilde, con il norvegese che sicuramente ha ben tre occasioni in quel di Wengen. In casa Italia ovviamente l’attesa è tutta per Dominik Paris, che non ha mai vinto sulla Lauberhorn, ma è anche vero che il campione azzurro ha saputo sfatare in questa il tabù della Saslong e spera di riuscirsi anche in questa settimana.

Capitolo slalom. Anche la gara di ieri ad Adelboden ha confermato che tra i rapid gates può davvero succedere di tutto e la gara domenicale lo ha confermato. Manuel Feller è il grande favorito, ma impossibile fare un pronostico. Tra le fila azzurre Tommaso Sala ha fatto vedere di stare bene e può far tornare a sognare, mentre ci si aspetta il riscatto da Alex Vinatzer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Wengen, valide per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO WENGEN

Martedì 9 gennaio

Orario da definire Prima prova discesa maschile Wengen (Svizzera)

Mercoledì 10 gennaio

Orario da definire Seconda prova discesa maschile Wengen (Svizzera)

Giovedì 11 gennaio

Ore 12.30 Discesa libera maschile Wengen (Svizzera)

Venerdì 12 gennaio

Ore 12.30 SuperG maschile Wengen (Svizzera)

Sabato 13 gennaio

Ore 12.30 Discesa maschile Wengen (Svizzera)

Domenica 14 gennaio

Ore 10.15 Prima manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

Ore 13.15 Seconda manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

COPPA DEL MONDO WENGEN 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: LaPresse

