È l’anno di Manuel Feller: l’austriaco vince anche a Wengen. Grande delusione per Vinatzer e Sala

Lo slalom maschile continua a parlare austriaco e soprattutto ha trovato in Manuel Feller il suo dominatore stagionale. Terza vittoria per Feller, che, dopo Gurgl e Adelboden, riesce a salire sul gradino più alto del podio anche a Wengen. Un successo arrivato in rimonta dopo il terzo posto a metà gara, superando i norvegesi Atle Lie McGrat ed Henrik Kristoffersen, che erano primo e secondo dopo la prima manche.

Un’ottima seconda parte di gara per Feller, che ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale, dove ha recuperato moltissimo rispetto agli avversari. McGrath, infatti, perde quattro decimi e conclude secondo a 10 centesimi dall’austriaco, mentre Kristoffersen è terzo a 21 centesimi dalla vetta.

Belle rimonte di Clement Noel (4°, +0.44) e Loic Meillard (5°, +0.98), che recuperano rispettivamente otto e dieci posizioni. Sesto posto per lo svizzero Marc Rochat (+1.06), che ha preceduto gli austriaci Michael Matt (+1.20) e Fabio Gstrein (+1.26). Completano la Top-10 il norvegese Timon Haugan (+1.32) ed il croato Istok Rhodes (+1.45).

Purtroppo c’è grande delusione in casa Italia. Alex Vinatzer e Tommaso Sala avevano illuso nella prima manche, visto che erano quarto e quinto in classifica. Vinatzer ha commesso un evidente errore nella parte finale, terminando addirittura al 26° posto (+2.65), ma al massimo era in corsa per un posto in Top-10. Sala non ha mai trovato feeling nella seconda manche e ha concluso al 17° posto (+2.01). A punti per l’Italia anche Tobias Kastlunger (24°, +2.63) e Stefano Gross (27°, +3.09).

Nella classifica di slalom, Feller allunga in maniera decisa sugli avversari. L’austriaco è in vetta con 345 punti davanti proprio a McGrath (192) e a Noel (152).

