Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Schladming 2024: orari, tv, streaming. Gigante e slalom infrasettimanali!

Dopo la lunga quattro giorni di gara a Kitzbuehel, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino resta in Austria con un doppio appuntamento infrasettimanale. Uno spettacolo assicurato in notturna a Schladming, dove sono in programma un gigante ed uno slalom in notturna.

Il grande favorito in gigante è ovviamente Marco Odermatt, che ha mancato l’appuntamento con la vittoria sulla Streif e vorrà assolutamente rifarsi nella sua disciplina. Difficile pensare a chi può fermare il dominio dello svizzero, che ha vinto tutti i giganti finora disputati.

In slalom, invece, ci sarà come sempre una grande bagarre e una super lotta per la vittoria finale. Fari puntati soprattutto su Manuel Feller, che sogna di vincere per la quarta volta stagionale e soprattutto davanti ai propri tifosi. Attenzione però all’imprevedibilità dello slalom, proprio come accaduto a Kitzbuehel con la vittoria del tedesco Linus Strasser davanti allo svedese Fabio Jakobsen e allo svizzero Daniel Yule.

In casa Italia si cerca il miglior risultato possibile. In gigante Filippo Della Vite vuole riscattare un avvio di stagione sicuramente sottotono, ma ci proverà anche Luca De Aliprandini. In slalom, invece, Tommaso Sala sta risultando il migliore, con un Alex Vinatzer in crisi e che continua ad andare meglio in gigante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante e dello slalom di Schladming, validi per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO GARE SCHLADMING

Martedì 23 Gennaio

17.45 Prima manche gigante maschile Schladming (Austria)

20.45 Seconda manche gigante maschile Schladming (Austria)

Mercoledì 24 Gennaio

17.45 Prima manche slalom maschile Schladming (Austria)

20.45 Seconda manche slalom maschile Schladming (Austria)

COPPA DEL MONDO SCHLADMING 2024: COME VEDERE LA GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse