Alex Vinatzer spreca ancora, Strasser fa il bis nello slalom di Schladming. Sala in top10 sulla Planai

Continua il momento magico di Linus Strasser. Il tedesco non si ferma più e conquista la vittoria anche nella night race di Schladming, trionfando per la quinta volta in carriera in Coppa del Mondo, la seconda nel giro di tre giorni, visto il successo di domenica a Kitzbuehel. Un uno-due che mancava alla Germania addirittura dal 1990, quando Armin Bittner vinse prima a Kranjska Gora e poi proprio a Schladming.

Dopo aver chiuso la prima manche in testa, Strasser si è trovato a scendere dopo l’eccellente prova di Timon Haugan, ma il tedesco è in pienissima fiducia e non ha sbagliato nulla nella seconda manche, guadagnando anche sul norvegese, che alla fine ha pagato 28 centesimi di ritardo.

Una gara a parte per i primi due, visto che il distacco sale sopra il secondo dal terzo posto del francese Clement Noel (+1.02), che ritrova il podio in stagione dopo il secondo posto a Madonna di Campiglio. Un podio, ed era il primo in carriera, sfumato per soli sei centesimi per lo svizzero Marc Rochat (+1.08), che era risalito di sei posizioni rispetto alla prima manche.

Manuel Feller conclude al quinto posto (+1.14) ed ottiene punti importanti in chiave classifica di specialità dopo che aveva chiuso ottavo a metà gara. L’austriaco si è sempre piazzato tra i primi cinque ad ogni slalom e sta tenendo un rendimento davvero eccezionale in questa stagione.

Sesta posizione per il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.15), che ha preceduto lo svedese Kristoffer Jakobsen (+1.29) e lo svizzero Daniel Yule (+1.32). Nona posizione per un buon Tommaso Sala (+1.78), che recupera quattro posizioni rispetto alla prima manche ed è ancora in top-10 dopo Kitzbuehel. Decimo l’austriaco Fabio Gstrein (+1.79), che ha rimontato ben sedici posti.

Purtroppo è uscito Alex Vinatzer, che ancora una volta non riesce a trovare due ottime manche consecutivamente. Tanti i rimpianti per l’altoatesino che stava sciando molto bene ed era in piena lizza per stare davanti a Rochat e dunque in zona podio, ma ha inforcato proprio nel finale. Nella classifica di specialità continua a comanda Manuel Feller con 440 punti, l’austriaco ha un buon vantaggio su un Linus Strasser che insegue a 308. Terza piazza per Timon Haugan (228) davanti a Clement Noel (212).

Foto: LaPresse