Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Kranjska Gora 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 si prende qualche giorno di vacanza. Per assistere alle prime gare del nuovo anno bisognerà aspettare il weekend del 6 e 7 gennaio. Lo scenario sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia).

La pista denominata “Podkoren” sarà palcoscenico, come tradizione, di due gare tecniche. Sabato 6 gennaio si inizierà con il gigante. La prima manche della gara tra le porte larghe scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda sarà alle ore 12.30. Passando alla giornata di domenica 7 gennaio, invece, saranno protagonisti i rapid gates, con i medesimi orari del gigante.

Si tratta di una tappa di grande importanza perchè, con 200 punti in palio su discipline tecniche, potrebbe dare ulteriormente benzina alla fuga di Mikaela Shiffrin verso la sua ennesima sfera di Cristallo. La fuoriclasse statunitense sta puntando sempre più il mirino verso il successo numero 100 della carriera, ma soprattutto in gigante le azzurre proveranno ad opporsi al suo strapotere.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Kranjska Gora saranno trasmesse da Rai e Eurosport. La Rai deciderà in base al palinsesto quali fare vedere su RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e quali su Rai2, mentre Eurosport 1 (210) proporrà le manche di ogni gara. In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 6 gennaio

Ore 09.30 Prima manche gigante

Ore 12.30 Seconda manche gigante

Domenica 7 gennaio

Ore 09.30 Prima manche slalom

Ore 12.30 Seconda manche slalom

PROGRAMMA KRANJSKA GORA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Rai2 (in base alla programmazione) e Eurosport 1 (210)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...