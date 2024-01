Mikaela Shiffrin batte Vlhova a Flachau e allunga in classifica: 94 vittorie in Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin si porta sul 4-3 nella sfida stagionale contro Petra Vlhvoa. Il quarto sigillo dell’americana arriva nello slalom di Flachau, dove la nativa di Vail riesce a rimontare la rivale e ad imporsi con 27 centesimi di vantaggio. Si tratta della vittoria numero 94 della carriera in Coppa del Mondo per Shiffrin, la cinquantasettesima in slalom. Numeri semplicemente straordinaria di una campionessa che continua a riscrivere la storia del suo sport.

Shiffrin e Vlhova hanno anche raggiunto Hirscher e Kristoffersen nella speciale classifica delle doppiette sul podio. Con quella di oggi sono ventotto in Coppa del Mondo, proprio come l’austriaco ed il norvegese. Una supremazia schiacciante quella in slalom dell’americana e della slovacca, che sono veramente di un’altra dimensione rispetto al resto del mondo. Nella seconda manche hanno sbagliato entrambe, ma Shiffrin ha fatto la differenza nel tratto centrale dopo il primo dosso, dove è riuscita a creare tantissima velocità. Vlhova ha commesso tante sbavature e alla fine si è trovata dietro di 27 centesimi rispetto alla rivale.

Primo podio della carriera in slalom per Sara Hector, che va a suggellare una grandissima crescita nella specialità con questo terzo posto a Flachau. La svedese è terza con 1.11 di ritardo da Shiffrin e ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+1.38), sicuramente ostacolata dalla perdita dell’impugnatura del bastoncino mentre scendeva nella seconda manche.Quinta posizione per la svedese Anna Swenn-Larsson (+1.45), che non è riuscita a confermare il terzo posto della prima manche. Sesta la svizzera Camille Rast (+1.83) davanti all’austriaca Katharina Liensberger (+2.10).

Uno slalom di Flachau che entra nella storia per la Lettonia e l’Albania, che centrano i migliori risultati di sempre in Coppa del Mondo grazie a Dzenifera Germane (+2.36) e Lara Colturi (+2.49), rispettivamente ottava e nona. Da segnalare come Colturi abbia realizzato il miglior tempo nella seconda manche, recuperando ben diciassette posizioni. Completa la top-10 la norvegese Andrine Maarstoel (+2.81).

Buon tredicesimo posto per Martina Peterlini (+3.10). Una bella rimonta per la trentina nella seconda manche, con otto posizioni recuperare ed un risultato che può dare fiducia per i prossimi appuntamenti. Sorride anche Lucrezia Lorenzi (+4.27), che chiude ventunesima (seconda volta a punti) ed ottiene il miglior risultato della carriera.

Con questo successo Shiffrin allunga nella classifica di slalom, portandosi a 530 punti contro i 505 di Vlhova. In quella generale l’americana sfonda il muro dei mille punti (1029), con la slovacca che è sempre seconda (802), superando Federica Brignone (787).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...