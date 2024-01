Sci alpino, bagarre tra Brignone e Gut-Behrami nella Coppa del Mondo di gigante: i precedenti nelle 5 gare al termine

Federica Brignone è salita sul terzo gradino del podio nel gigante di Kranjska Gora ed è riuscita a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. L’azzurra si è confermata nelle posizioni nobili nel sesto appuntamento di Coppa del Mondo tra le porte larghe, dopo le due vittorie di Tremblant e il secondo posto di Lienz, e resta al comando della graduatoria con quindici punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut. Sulla carta si preannuncia uno scontro diretto tra la valdostana e l’elvetica per la conquista della Sfera di Cristallo, ma non va comunque dimenticata la statunitense Mikaela Shiffrin (terza a 111 lunghezze di distacco).

Mancano cinque appuntamenti al termine della stagione: 20 gennaio a Jasna (Slovacchia), 30 gennaio a Kronplatz (Italia), 10 febbraio a Soldeu (Andorra), 9 marzo ad Are (Svezia), 17 marzo a Saalbach (Austria). Brignone è stata terza a Jasna nel 2016 e sesta nel 2021, mentre Gut in Slovacchia è stata quarta nel 2016 e nona nel 2021. L’azzurra ha vinto a Kronplatz nel 2017, poi è stata terza nel 2018 e nel 2023, quarta nel 2022, sesta nel 2019, ottava nel 2021 e nel 2023. A Plan de Corones l’elvetica è stata seconda nel 2021 e nel 2023, quarta nel 2017, quinta nel 2023, 26ma nel 2018 e 18ma nel 2019.

Attenzione a Soldeu: Brignone fu 13ma nel 2012, nel 2019 e nel 2023 non portò a termine la gara; Gut chiuse al quarto posto nel 2023 e fu nona nel 2012. Il pendio di Are è gradito all’azzurra: seconda nel 2012 e nel 2023, terza nel 2015, quarta nel 2009 e nel 2014, quinta ai Mondiali 2019. In Svezia Gut fu terza nel 2014 e nona nel 2015, per il resto sempre fuori dalla top-10 o non giunta al traguardo. Le finali si disputeranno a Saalbach, che ospiterà i Mondiali 2025: su questo pendio non ci sono precedenti per Brignone e Gut.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE FEMMINILE

1. Federica Brignone (Italia) 460

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 445

3. Mikaela Shiffrin (USA) 349

4. Valerie Grenier (Canada) 303

5. Petra Vlhova (Slovacchia) 297

6. Sara Hector (Svezia) 272

7. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 192

8. Sofia Goggia (Italia) 160

9. Marta Bassino (Italia) 143

10. Franziska Gritsch (Austria) 128

PRECEDENTI BRIGNONE-GUT: I MIGLIORI RISULTATI

JASNA: Brignone terza nel 2016; Gut quarta nel 2016.

KRONPLATZ: Brignone prima nel 2017; Gut seconda nel 2021 e 2023.

SOLDEU: Brignone 13ma nel 2012; Gut quarta nel 2023.

ARE: Brignone seconda nel 2012 e nel 2023; Gut terza nel 2014.

SAALBACH: nessun precedente per Brignone e Gut.

Foto: Lapresse

