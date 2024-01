Sci alpino, attenta Marta Bassino! A rischio il primo gruppo in gigante: Robinson si fa minacciosa

Dopo il gigante femminile di Kranjska Gora, il sesto stagionale, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità: naturalmente restano nel primo gruppo di merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone, seconda, e Marta Bassino, settima.

La terza tra le italiane in questa graduatoria è Sofia Goggia, ormai rientrata nel secondo gruppo di merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la quindicesima posizione, occupando proprio la 15ma piazza grazie all’odierno 12° posto in gara.

In parole povere Marta Bassino è al limite del primo gruppo, quello che può ricevere un pettorale tra l’1 ed il 7, anche se la neozelandese Alice Robinson è lontana ben 105 punti, mentre Sofia Goggia è al limite del secondo gruppo, che vale un pettorale tra l’8 ed il 15, ma alle sue spalle c’è la francese Tessa Worley, che si è ritirata.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE FEMMINILE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 40 60 60 60 100 29 900 491 349 758

2 297601 BRIGNONE Federica ITA 80 40 100 100 80 60 556 303 460 713

3 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 100 100 45 80 40 80 582 317 445 710

4 705423 VLHOVA Petra SVK 60 26 80 45 36 50 522 285 297 534

5 107613 GRENIER Valerie CAN 36 45 32 40 50 100 354 193 303 464

6 506399 HECTOR Sara SWE 50 50 50 22 60 40 413 225 272 460

7 299276 BASSINO Marta ITA 45 – 40 32 – 26 560 305 143 398

8 415232 ROBINSON Alice NZL 29 80 22 – 29 32 223 122 192 293

9 425929 MOWINCKEL Ragnhild NOR – 14 12 5 20 10 371 202 61 230

10 426193 STJERNESUND Th. NOR 4 7 29 6 11 45 268 146 102 224

11 539909 MOLTZAN Paula USA 24 32 20 16 15 – 209 114 107 202

12 56392 GRITSCH Franziska AUT 26 16 24 14 12 36 142 77 128 193

13 435334 GASIENICA-DANI. POL 20 3 10 – 22 15 225 123 70 172

14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 32 15 – 9 18 8 176 96 82 162

15 298323 GOGGIA Sofia ITA 15 29 36 26 32 22 – – 160 160

