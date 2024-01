Alex Vinatzer 16° e contento: “Il mio miglior risultato della stagione. Sono nella direzione giusta”

Alex Vinatzer chiude in 16a posizione lo slalom di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata Ganslern la vittoria è andata al tedesco Linus Strasser che, grazie ad una bella rimonta, è stato in grado di mettersi alle spalle Kristoffer Jakobsen e Daniel Yule.

L’azzurro, dopo una prima manche al di sotto delle attese (era solamente 21°) è stato in grado di rimontare cinque posizioni nella seconda, fermandosi in 16a piazza. Un risultato non certo scintillante per l’altoatesino che, al termine della sua gara, ha provato ad analizzare in maniera positiva quanto visto sulla pista austriaca.

Le parole di Alex Vinatzer ai microfoni di Rai Sport: “Sono soddisfatto a metà della mia gara, dopotutto ho messo a segno il mio miglior risultato della stagione in slalom. Anche per questo spero di essere nella direzione giusta per il prosieguo delle gare”.

Il classe 1999 analizza nello specifico la sua prova: “Mi sentivo scivolare, nel complesso. Nella seconda manche ho cercato di mettere il piede più forte, di rabbia. Non sono stato in grado di trovare la giusta continuità di sciata. Ho dovuto sempre combattere. Ad ogni modo la manche non è andata male, conto di realizzare uno dei migliori tempi. La pista era ghiacciata e non è stato facile adattarsi”.

