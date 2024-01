Sci Alpinismo, Coppa del Mondo: Italia a secco di podi, la Francia esulta con Anselmet ed Harrop

Italia a secco di podi nella giornata dedicata alle sprint in Coppa del Mondo di sci alpinismo sulle montagne di Boi Taull, sul versante spagnolo dei Pirenei. Giornata poco fruttifera quest’oggi, con nessun azzurro nemmeno in finale, mentre la Francia fa incetta di vittorie.

Sin dalla gara femminile con Emily Harrop riesce a strappare il successo al fotofinish alla slovacca Marianna Jagercikova, dietro per soli tredici centesimi. Podio completato dall’altra transalpina Celia Perillat-Pessey a quasi dieci secondi. Giulia Murada, Katia Mascherona e Lisa Moreschini sono le migliori azzurre di giornata, fermandosi in semifinale e ottenendo l’ottavo, il nono ed il decimo posto. Giulia Compagnoni è tredicesima, avanti ad Alba De Silvestro, mentre Ilaria Veronese fallisce la qualifica in mattinata.

In campo maschile è invece Thibault Anselmet ad avere la meglio sullo svizzero Arno Lietha, distanziato di 4”13, e sullo spagnolo Orol Cardona Coll. Nicolò Canclini è il migliore degli azzurri con il decimo posto finale, mentre eliminati in batteria Luca Tomasoni (18esimo), Giovanni Rossi (21esimo), Robert Antonioli (26esimo) ed Alessandro Rossi (30esimo). Michele Boscacci non è invece riuscito a qualificarsi.

Foto: Pentaphoto