Scherma, tre azzurre passano le qualificazioni al Gran Prix di spada di Doha. Mercoledì il tabellone principale

Ha preso il via oggi il Grand Prix FIE 2024 di Doha (Qatar), con la giornata dedicata alle qualificazioni per il tabellone principale di spada femminile. Collocazione strana in calendario per la kermesse, che inizia oggi, e si concluderà mercoledì con gli assalti dai trentaduesimi alla finale. Tre italiane, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, avevano già il posto garantito per la fase finale grazie al ranking, mentre in nove oggi sono scese in pedana per provare a raggiungerle.

Bilancio non totalmente positivo per le spadiste del CT Dario Chiadò, con tre pass staccati per le fasi finali ma ben sei eliminazioni, alcune anche parecchio precoci. Questo è il caso di Gaia Traditi e Roberta Marzani, uscite prematuramente dopo la fase a gironi, senza centrare l’accesso agli assalti preliminari. Per entrambe una sola vittoria in tutti gli assalti disputati, troppo poco per due ragazze che hanno fatto vedere di avere ben altra caratura.

Pools che ha visto qualificarsi direttamente per la giornata di mercoledì un’ottima Federica Isola, imbattuta nelle sfide dei gruppi e che si candida a fare parecchia strada dopodomani. Sei sono state le italiane costrette a disputare gli assalti preliminari, e solo due sono riuscite a sopravvivere: Sara Maria Kowalczyk e Giulia Rizzi. La prima ha superato nettamente la colombiana Lizzie Asis (15-7) per poi avere la meglio in volata della canadese Malinka Hoppe Montanaro con il punteggio di 15-13; la seconda ha asfaltato la tedesca Ricarda Multerer (15-6) e battuto nell’assalto finale la greca Nefeli Rodopoulou.

Nicol Foietta si è stoppata al primo assalto preliminare, lasciando il passo alla forte britannica Julia Caron dopo un incontro equilibratissimo (13-14). Si fermano allo stesso turno anche Alessandra Bozza, dopo aver perso un po’ a sorpresa contro la georgiana Maia Guchmazova, e Alessia Pizzini, battuta dall’argentina Isabel Di Tella. Termina a due stoccate dalla qualificazione invece la corsa di Lucrezia Paulis, che si arrende sul filo di lana alla magiara Virag Blanka Nagy. A Doha domani giornata dedicata ai gironi e agli assalti preliminari maschili, mercoledì spazio ai due tabelloni principali che disegneranno il podio.

Foto: Federscherma