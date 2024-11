Scherma: buona Italia a Vancouver. Sei spadiste accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo

Buona prova delle azzurre della spada in quel di Vancouver, città del Canada che ospita questo fine settimana la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma. In occasione della giornata inaugurale dedicata alla fase preliminare sei atlete hanno staccato il pass per il tabellone principale, alcune di queste brillando fin dalla fase a gironi.

E’ il caso di Sara Maria Kowalczyk, autrice di un percorso netto culminato con sei vittorie su sei, di Gaia Caforio e Vittoria Siletti, entrambe con cinque successi ed una sconfitta, rispettivamente contro le statunitensi Leehi Machulsky (4-3) e Jessica Lin (g4-5).

Con un ruolino di marcia speculare (5-1) Roberta Marzani, Gaia Traditi ed Alice Clerosi hanno dovuto affrontare poi la fase eliminatoria, vincendo tutte e tre per 15-10. La prima ha avuto la meglio sua svizzera Kurkhard, la seconda si è imposta sulla cinese Ding, mentre la tre ha battuto la connazionale Alessandra Bozza. Le azzurre hanno così raggiunto Giulia Rizzi e Federica Isola, già qualificate per il ranking. Oltre a Bozza hanno dovuto invece salutare la competizione Lucrezia Paulis, fuori all’ultimo incontro cedendo il passo alla statunitense Hector per 15-14, e Nicol Foietta, eliminata per 14-10 dalla polacca Klughartd.

Oggi, venerdì 22 novembre, saliranno in pedana gli atleti della categoria maschile, tra cui anche Enrico Piatti, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Filippo Armaleo, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Gabriele Cimini, Nicolò Del Contrasto e Jacopo Rizzi. Davide Di Veroli è invece già qualificato. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti per il tabellone principale, riportati da Federscherma.

COPPA DEL MONDO SPADA VANCOUVER: I RISULTATI DEI PRELIMINARI (CATEGORIA FEMMINILE)

Fase a gironi

Sara Maria Kowalczyk: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Gaia Caforio: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Vittoria Siletti: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Gaia Traditi: cinque vittorie, una sconfitta

Roberta Marzani: cinque vittorie, una sconfitta

Alice Clerici: quattro vittorie, due sconfitte

Lucrezia Paulis: quattro vittorie, due sconfitte

Alessandra Bozza: tre vittorie, tre sconfitte

Nicol Foietta: tre vittorie, tre sconfitte

Allegra Cristofoletto: due vittorie, quattro sconfitte

Tabellone preliminare da 64

Marzani (ITA) b. Burkhard (Sui) 15-10

Clerici (ITA) b. Bozza (ITA) 15-10

Hect (Usa) b. Paulis (ITA) 15-14

Traditi (ITA) b. Ding (Chn) 15-10

Klughartdt (Pol) b. Foietta (ITA) 14-10

Tabellone preliminare da 128

Bozza (ITA) b. Cristofoletto (ITA) 14-13

Foietta (ITA) b. Brych (Pol) 15-8

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE AZZURRE PER IL TABELLONE PRINCIPALE

Tabellone principale da 64 (sabato)

Rizzi (ITA) – Sont (Rou)

Siletti (ITA) – Ehler (Ger)

Clerici (ITA) – Lim (Kor)

Traditi (ITA) – Caforio (ITA)

Isola (ITA) – Suzuki (Jpn)

Kowalczyk (ITA) – Fallon (Usa)

Marzani (ITA) – Sersot (Fra)