Scherma, sei azzurri superano le qualificazioni nel Grand Prix di Tunisi di sciabola maschile

Dopo la giornata di ieri dedicate alle ragazze, oggi toccava agli uomini scendere in pedana nel Gran Prix FIE di Tunisi, con la fase a gironi e il tabellone preliminare ad eliminazione diretta per la sciabola maschile. Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo erano già ammessi, per ranking, alla fase finale di domenica, mentre sono scesi in pedana nove azzurri per provare a raggiungere i compagni.

La giornata è stata positiva per gli sciabolatori azzurri, con sei nostri schermidori a staccare il biglietto per la giornata conclusiva di domani. Prestazione di rilievo per Giovanni Repetti e Mattia Rea, autori entrambi di un ottimo girone che ha permesso di non dover passare attraverso i due assalti preliminari. Sia Repetti che Rea sono stati magistrali nelle ‘pools’ di questa mattina, trovando sei vittorie in altrettanti incontri senza incappare in nessuna battuta d’arresto.

Enrico Berrè ha dovuto battere 15-10 il rappresentante di Hong Kong Sze Ho per passare alla fase finale, mentre Pietro Torre prima ha asfaltato 15-2 Andrew Wei, poi ha trovato una bellissima vittoria contro il coreano Hyenomo Sung. È bastato l’assalto vinto contro il tunisino Ahmed Ferjani a Dario Cavaliere per avanzare ai trentaduesimi; spettacolari le due vittorie nelle sfide preliminari per Lorenzo Ottaviani, che è l’ultimo italiano a staccare il biglietto per domenica. Grandi rimpianti per Marco Mastrullo, che dopo un buon girone esce 15-13 nell’ultimo assalto prima della qualificazione, stesso punteggio e stesso turno fatale anche per Riccardo Nuccio.

Si ferma invece al primo dei due assalti preliminari la corsa di Francesco Bonsanto. Domani sarà la giornata clou a Tunisi, con i due tabelloni principali che si andranno a concludere. Alle 9.00 inizieranno i trentaduesimi le ragazze, mentre alle 10.10 partirà il torneo maschile. Sarà una scalata assalto dopo assalto, fino ad arrivare alle semifinali e alla finale, con i penultimi atti che andranno in scena dalle 18.00.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Scherma su OA Sport...