Scherma, Michele Gallo è il migliore degli sciabolatori azzurri a Tunisi nel Grand Prix delle sorprese vinto da Colin Heathcock

Si ferma a poche stoccate dalla zona medaglie il percorso di Michele Gallo nel Grand Prix FIE 2024 di Tunisi, con l’azzurro che si deve accontentare di una quinta posizione dopo aver sognato il primo piazzamento sul podio in una tappa così denominata (in Coppa del Mondo sono già arrivati un successo e un terzo posto).

A Tunisi, in una giornata dove tanti big hanno avuto problemi, è spuntato lo statunitense Colin Heathcock, giustiziere del nostro azzurro ai quarti e poi vincitore, in un assalto senza storia finito 15-9, in finale contro il padrone di casa Fares Ferjani (la Tunisia perde così entrambe le finali nella tappa di casa). Arrivati agli ultimi quattro tutto lasciava prevedere una pirotecnica finale tra il magiaro Aron Szilagyi e il georgiano Sandro Bazadze, ma entrambi i fuoriclasse della sciabola si devono accontentare di una medaglia di bronzo.

Per quanto riguarda il percorso di Gallo, è entrato in gara con il 15-7 rifilato allo statunitense Ben Avram nel primo turno. Nell’assalto dei sedicesimi di finale il carabiniere salernitano si è imposto, nel derby fratricida tutto italiano, contro Mattia Rea, con il punteggio di 15-11. Agli ottavi di finale per il giovane italiano classe 2001 è arrivata un’altra bellissima vittoria contro l’iraniano Pakdaman con lo score complessivo di 15-10. Ad un passo dal podio, in un assalto molto tirato contro lo statunitense Colin Heathcock, Gallo si è dovuto arrendere per 15-12.

Sono stati cinque gli azzurri a passare il primo turno, oltre ai già citati Gallo e Rea ci sono riusciti anche Luigi Samele, Luca Curatoli, e Enrico Berrè. Il primo si è spinto fino agli ottavi, poi è stato sconfitto in un match tiratissimo e di altissimo livello dal francese Apithy per 15-13; il secondo si è dovuto inchinare al turno precedente al cospetto dello scatenato tunisino Ferjani, poi secondo; infine Berrè ha lasciato il passo all’egiziano Moataz. Sconfitta all’esordio invece per Giovanni Repetti, Dario Cavaliere, Pietro Torre e Lorenzo Ottaviani.

