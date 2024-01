Scherma: la stagione della spada riparte dal Grand Prix infrasettimanale a Doha

Appuntamento inedito infrasettimanale per la scherma. Infatti da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio va in scena a Doha in Qatar il primo Grand Prix di spada della stagione. Non ci saranno, dunque, le gare a squadre con i primi due giorni che vedranno le fasi di qualificazione, mentre il terzo si terranno gli assalti ad eliminazione diretta di entrambi i tabelloni.

La gara in Qatar è fondamentale soprattutto per quelli atleti che dovranno qualificarsi alle Olimpiadi individualmente e senza “l’aiuto” della squadra, visto che è una prova con il punteggio maggiorato. Una situazione che per il momento non tocca da vicino nessuno degli azzurri: al maschile l’Italia ha già qualificato il quartetto, mentre al femminile c’è ancora da prendere il pass, con il percorso che ha subito un leggero rallentamento dopo gli ultimi due quinti posti in Coppa del Mondo.

A Doha saranno dodici le azzurre presenti. Già qualificate di diritto Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, mentre dovranno passare dalle qualificazioni Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi e Gaia Traditi. L’obiettivo è quello di centrare un podio, che manca individualmente dal Mondiale di Milano (argento Santuccio e bronzo Navarria).

La qualificazione maschile si terrà invece martedì con Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara che sono già sicuri di essere presenti nel tabellone principale. Nove anche gli azzurri impegnati nelle qualificazioni: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani (fresco di un meraviglioso podio a Vancouver), Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli e William David Sica.

FOTO: Pier Colombo