Scherma: il sogno di Elena Tangherlini svanisce in finale, sul podio anche Favaretto

Sulle pedane parigine, l’Italia brilla anche nella prova di fioretto femminile. Non è arrivata la vittoria come come tra gli uomini (uno storico poker), ma comunque le azzurre si sono ben comportate con il doppio podio firmato da Elena Tangherlini e Chiara Favaretto. Il sogno di Tangherlini di conquistare la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo si interrompe proprio all’ultimo atto per mano della cinese Qingyuan Chen, che si è imposta per 15-9.

Spettacolare il derby italiano in semifinale. Un assalto emozionante e che ha visto alla fine Tangherlini imporsi per 15-14 all’ultima stoccata contro Martina Favaretto, che si è dovuta così accontentare del gradino più basso del podio. Al terzo posto ha concluso anche la canadese Jessica Ji Zia Guo, battuta per 15-13 da Chen.

Tangherlini si è resa protagonista di due splendide vittorie. La prima negli ottavi contro la canadese Eleanor Harvey per 15-13 e poi soprattutto nei quarti di finale contro l’americana Lee Kiefer sempre per 15-13.

Favaretto aveva vinto nei quarti di finale un altro derby azzurro contro Francesca Palumbo sempre all’ultima stoccata con il punteggio di 6-5. La stessa Palumbo si era resa protagonista di una clamorosa vittoria agli ottavi contro la beniamina di casa Ysaora Thibus. L’azzurra ha vinto per 11-10 con la francese che si è presa il cartellino rosso proprio nel minuto supplementare.

Fuori ad un passo dal podio anche un’ottima Erica Cipressa, battuta nei quarti di finale dalla canadese Guo per 15-7. Non è riuscita a superare gli ottavi Alice Volpi, che si è arresa alla cinese Chen per 15-7. La cinese è stata una giustiziera delle italiane, visto che ai sedicesimi aveva sconfitto Arianna Errigo per 15-10.

FOTO: Bizzi/Federscherma

