Scherma: estasi tricolore nel fioretto a Busan! Tangherlini trionfa in Coppa del Mondo, terza Cristino

Il fioretto femminile azzurro continua a dettare legge in Coppa del Mondo. Dopo la mitica doppietta azzurra firmata Favaretto-Errigo nell’appuntamento inaugurale di Tunisi, Elena Tangherlini si è imposta nella seconda tappa della rassegna itinerante in fase di svolgimento questo weekend in quel di Busan (Corea del Sud). Segnali incredibilmente positivi per l’Italia che si affida alle nuove forze festeggiando anche il terzo posto di Anna Cristino.

Un percorso a trazione tricolore quello delle due atlete che, dopo essersi garantite l’accesso al tabellone da 64, si sono avvicinate sempre di più alla zona calda, fino a scontrarsi in un derby tutto italiano in semifinale, dove la jesina ha avuto la meglio sulla connazionale con il risultato di 15-8, lasciandola così al terzo posto, condiviso con la giapponese Yuka Ueno.

Approdata in finale l’azzurra ha messo a segno una vera e propria impresa, regolando la competitiva canadese Eleanor Harvey (bronzo a Parigi 2024), costretta ad arrendersi all’ultima stoccata per 12-11. Si realizza così il sogno di Tangherlini che, dopo i due secondi posti raccolti a Parigi ed Hong Kong, conquista il miglior risultato in carriera nel massimo circuito.

Bene anche le altre italiane: Martina Sinigallia si è infatti posizionata quattordicesima, venendo eliminata agli ottavi dalla statunitense Lee Kiefer per 15-12, Arianna Errigo è stata frenata ai sedicesimi dalla francese Constance Catarzi per 15-13, con un destino speculare a quello di Martina Batini, out di misura al cospetto della padrona di casa Soeun Sim per 15-14.

Da segnalare, poi, la venticinquesima piazza di Erica Cipressa, la trentatreesima della trionfatrice di Tunisi, Martina Favaretto, la quarantacinquesima di Aurora Grandis e la quarantanovesima di Irene Bertini. Domani, a partire dalle 2:30 italiane, andrà in scena la prova a squadre. Di seguito i risultati, riportati da Federscherma.

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE BUSAN: I RISULTATI DELL’ITALIA

Finale

Tangherlini (ITA) b. Harvey (Can) 12-11

Semifinali

Tangherlini (ITA) b. Cristino (ITA) 15-8

Harvey (Can) b. Ueno (Jpn) 14-3

Quarti di finale

Tangherlini (ITA) b. Walczyk-Klimaszyk (Pol) 15-11

Cristino (ITA) b. Ranvier (Fra) 15-8

Ottavi di finale

Kiefer (Usa) b. Sinigalia (ITA) 15-10

Tangherlini (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-10

Cristino (ITA) b. Brugger (Aut) 15-5

Tabellone da 32

Sinigalia (ITA) b. Poloziuk (Ukr) 15-12

Sim (Kor) b. Batini (ITA) 15-14

Catarzi (Fra) b. Errigo (ITA) 15-13

Scruggs (Usa) b. Cipressa (ITA) 15-12

Tangherlini (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-12

Ranvier (Fra) b. Molinari (ITA) 15-10

Cristino (ITA) b. Hong (Kor) 15-4

Tabellone principale da 64

Sinigalia (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 14-10

Batini (ITA) b. Mo (Kor) 15-9

Tripapina (Ain) b. Bertini (ITA) 15-2

Errigo (ITA) b. Choi (Kor) 15-12

Cipressa (ITA) b. Fu (Chn) 15-12

Tangherlini (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-6

Molinari (ITA) b. Martyanova (Ain) 15-6

Cristino (ITA) b. Peniushkina (Ain) 15-8

Blaze (FRA) b. Grandis (ITA) 15-14

Brugger (Aut) b. Favaretto (ITA) 15-11

Classifica (177): 1. Elena Tangherlini (ITA), 2. Eleanor Harvey(Can), 3. Anna Cristino (ITA), Yuka Ueno (Jpn): 14. Martina Sinigalia, 17. Arianna Errigo, 18. Martina Batini, 25. Erica Cipressa, 31. Matilde Molinari, 33. Martina Favaretto, 45. Aurora Grandis, 49. Irene Bertini, 87. Camilla Mancini, 112. Francesca Palumbo.