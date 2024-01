Sarà Sinner-Rublev agli Australian Open: nei precedenti il russo ha vinto solo per ritiro

Sarò il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5, l’avversario di Jannik Sinner, numero 4 del mondo, nei quarti di finale degli Australian Open 2024 di tennis: i due si affronteranno martedì 23 gennaio, per la settima volta in carriera, la seconda in un torneo del Grand Slam.

I precedenti recitano 4-2 per l’azzurro, ma va sottolineato come i due successi del russo siano giunti entrambi per ritiro di Sinner: accadde sia nel 2020, negli ottavi a Vienna, dopo 3 game, sia nel 2022, agli ottavi del Roland Garros, nel terzo set.

Gli altri quatto precedenti sorridono a Sinner, vittorioso nel 2021 nei quarti a Barcellona in due set, nel 2022 a Montecarlo, in rimonta dopo aver ceduto il primo parziale, e per due volte nel 2023, sempre in due partite, negli ottavi a Miami ed in semifinale a Vienna.

PRECEDENTI SINNER-RUBLEV (4-2)

2023 Jannik Sinner Vienna Semifinal Indoor Hard 7-5 7-6 (5)

2023 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Miami Round of 16 Outdoor Hard 6-2 6-4

2022 Andrey Rublev Roland Garros Round of 16 Outdoor Clay 1-6 6-4 2-0 ritiro

2022 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Monte-Carlo Round of 16 Outdoor Clay 5-7 6-1 6-3

2021 Jannik Sinner Barcelona Quarterfinal Outdoor Clay 6-2 7-6 (6)

2020 Andrey Rublev Vienna Round of 16 Indoor Hard 2-1 ritiro

Foto: LaPresse