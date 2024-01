Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao 2024. Le ragazze volanti di scena nel cuore del Giappone

La seconda tappa giapponese della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci andrà in scena, come d’abitudine, sul Monte Zao, in prossimità della città di Yamagata. Ci si trasferisce, pertanto, dall’Hokkaido alla più meridionale isola dell’Honshu.

Il trampolino eretto in questa località è uno dei più utilizzati nella storia del massimo circuito rosa, essendo uno dei pochi ad aver ospitato almeno 20 gare individuali. Per la verità, sino al 2020 deteneva il primato di impianto sul quale si è tenuto il numero più elevato competizioni. Però il Giappone ha perso più giri di altri Paesi in termini di organizzazione degli eventi. Dunque la situazione è giocoforza cambiata.

Va rimarcato come il programma del weekend preveda due prove individuali e una a coppie, la cosiddetta Super Team. Il format è destinato a diventare olimpico a partire dall’edizione di Milano-Cortina 2026.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°7

Borgo: Zao (Giappone)

Struttura: Zaō jampu-dai (HS102)

Competizioni ospitate: 20

Prima gara: 3 marzo 2012

Ultima gara: 15 gennaio 2023

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2014 – TAKANASHI Sara (JPN)

2014 – TAKANASHI Sara (JPN)

2015 – VOGT Carina (GER)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – LOUTITT Alexandria (CAN)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

13 – TAKANASHI Sara [JPN] (7-5-1)

4 – ITO Yuki [JPN] (2-2-0)

4 – PINKELNIG Eva [AUT] (3-1-0)

4 – KREUZER Chiara [AUT] (0-2-2)

3 – AVVAKUMOVA Irina [RUS] (0-1-2)

2 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (0-2-0)

2 – VTIC Maja [SLO] (0-1-1)

2 – STRØM Anna Odine [NOR] (0-1-1)

1 – LOUTITT Alexandria [CAN] (1-0-0)

1 – FREITAG Selina [GER] (0-1-0)

1 – KLINEC Ema [SLO] (0-0-1)

1 – SCHMID Katharina [GER] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

16 (8-7-1) – GIAPPONE

14 (4-6-4) – AUSTRIA

8 (1-2-5) – GERMANIA

7 (3-1-3) – NORVEGIA

4 (2-1-1) – USA

4 (0-1-3) – SLOVENIA

3 (0-1-2) – RUSSIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-0-1) – SVIZZERA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 10a il 19 gennaio 2020

MALSINER Jessica

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 25a il 15 gennaio 2023

Foto: La Presse

