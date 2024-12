Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2024. Fatti e cifre del “trampolino dei polacchi”

La quarta tappa della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si disputerà da venerdì 13 a domenica 15 dicembre. Si salterà a Titisee-Neustadt, in Germania. Il programma del weekend è più corposo delle abitudini.

Difatti la giornata di venerdì non sarà dedicata alla qualificazione, come al solito. Viceversa si disputerà una gara vera e propria, leggasi una Super Team. Dietro a questo accattivante nome, abilmente scelto per ragioni di comunicazione, si cela, in realtà, una prova a coppie.

Ogni squadra è composta da due uomini. La particolarità della competizione in questione, destinata a entrare nel programma olimpico a partire dal 2026 in sostituzione del Team Event canonico, è rappresentata dal fatto che la classifica finale viene stilata sulla base di tre serie.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°4

Luogo: Titisee-Neustadt (Germania)

Impianto: Hochfirstschanze (HS142)

Competizioni ospitate: 23

Prima gara: 1 dicembre 2001

Ultima gara: 11 dicembre 2022

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 {Feb} – FREUND Severin (GER)

2015 {Feb} – FANNEMEL Anders (NOR)

2016 {Mar} – FORFANG Johann Andre (NOR)

2017 {Dic} – FREITAG Richard (GER)

2020 {Gen} – KUBACKI Dawid (POL)

2020 {Gen} – KUBACKI Dawid (POL)

2021 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2021 {Gen} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2022 {Gen} – GEIGER Karl (GER)

2022 {Gen} – GEIGER Karl (GER)

2022 {Dic} – LANISEK Anze (SLO)

2022 {Dic} – KUBACKI Dawid (POL)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

4 (3-1-0) – KUBACKI Dawid [POL]

4 (2-2-0) – STOCH Kamil [POL]

4 (1-3-0) – LANISEK Anze [SLO]

4 (0-2-2) – KRAFT Stefan [AUT]

3 (2-0-1) – GEIGER Karl [GER]

2 (1-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (0-1-1) – AMMANN Simon [SUI]

2 (0-1-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (0-0-2) – EISENBICHLER Markus [GER]

1 (1-0-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (0-1-0) – WELLINGER Andreas [GER]

1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN]

1 (0-0-1) – KOUDELKA Roman [CZE]

1 (0-0-1) – ZAJC Timi [SLO]

1 (0-0-1) – ZYLA Piotr [POL]

PODI DIVISI PER NAZIONE

15 (8-5-2) – POLONIA

14 (3-6-5) – AUSTRIA

11 (5-2-4) – GERMANIA

9 (3-3-3) – NORVEGIA

7 (1-4-2) – SLOVENIA

4 (2-0-2) – FINLANDIA

3 (1-1-1) – REP.CECA

3 (0-1-2) – GIAPPONE

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 4

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 28° il 23 gennaio 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 31° l’11 dicembre 2022

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 3 su 4

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 42° il 9 dicembre 2022

CAMPREGHER Andrea

Nessun precedente in Coppa del Mondo