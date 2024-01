Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla 2024. Comincia la “Tournée polacca”, una festa nazional-popolare

Archiviata la Tournèe dei 4 trampolini, la Coppa del Mondo maschile 2023-24 di salto con gli sci sbarca in Polonia, landa dove la passione per questa disciplina è più ardente di quanto non lo sia in ogni altra. Vi si resterà per due weekend consecutivi, con tanto di tappa infrasettimanale. La “settimana polacca” comincerà da Wisła.

La località è famosa per aver dato i natali ad Adam Małysz, al quale è intitolato il trampolino su cui si gareggerà nel weekend. L’oggi quarantacinquenne ha rappresentato il detonatore che, a inizio XXI secolo, ha permesso al salto con gli sci di diventare letteralmente nazionalpopolare in Polonia. Fra gli atleti contemporanei più in vista provenienti da Wisła c’è, invece, Piotr Zyła.

Va rimarcato come nel fine settimana assisteremo a una gara individuale e a una Super Team, leggasi la gara a coppie che assurgerà al ruolo di format olimpico a partire da Milano-Cortina 2026, sostituendo la canonica (ma ormai superata dai tempi) prova a quartetti.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°9

Luogo: Wisła (Polonia)

Impianto: Skocznia Narciarska im. Adama Małysza (HS140)

Competizioni ospitate: 13

Prima gara: 9 gennaio 2013

Ultima gara: 6 novembre 2022

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 {Gen} – WELLINGER Andreas (GER)

2015 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2016 {Mar} – KOUDELKA Roman (CZE)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2017 {Nov} – KOBAYASHI Junshiro (JPN)

2018 {Nov} – KLIMOV Evgeny (RUS)

2019 {Nov} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 {Nov} – EISENBICHLER Markus (GER)

2021 {Dic} – HÖRL Jan (AUT)

2022 {Nov} – KUBACKI Dawid (POL)

2022 {Nov} – KUBACKI Dawid (POL)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

5 – STOCH Kamil [POL] (2-2-1)

5 – KRAFT Stefan [AUT] (1-1-3)

2 – KUBACKI David [POL] (2-0-0)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-1-0)

2 – WELLINGER Andreas [GER] (1-0-1)

2 – LANISEK Anze [SLO] (0-2-0)

2 – LINDVIK Marius [NOR] (0-1-1)

1 – KOBAYASHI Junshiro [JPN] (1-0-0)

1 – KOUDELKA Roman [CZE] (1-0-0)

1 – KLIMOV Evgeniy [RUS] (1-0-0)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (1-0-0)

1 – HÖRL Jan [AUT] (1-0-0)

1 – PREVC Peter [SLO] (0-1-0)

1 – LEYHE Stephan [GER] (0-1-0)

1 – GEIGER Karl [GER] (0-1-0)

1 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (0-1-0)

1 – HAYBÖCK Michael [AUT] (0-0-1)

1 – KASAI Noriaki [JPN] (0-0-1)

1 – PREVC Domen [SLO] (0-0-1)

1 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (0-0-1)

1 – HUBER Daniel [AUT] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

8 (2-4-2) – NORVEGIA

8 (2-1-5) – AUSTRIA

7 (4-2-1) – POLONIA

7 (2-3-2) – GERMANIA

4 (0-3-1) – SLOVENIA

3 (1-0-2) – GIAPPONE

1 (1-0-0) – REP.CECA

1 (1-0-0) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 14° il 5 novembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 6

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 18 novembre 2018

CECON Francesco

Nessun precedente in Coppa del Mondo

