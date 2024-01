Salto con gli sci, Coppa del Mondo Szczyrk 2024. Si esplora l’inedito trampolino Skalite

Tappa infrasettimanale per la Coppa del Mondo maschile 2023-24 di salto con gli sci. Mercoledì 17 gennaio si gareggerà a Szczyrk (Polonia), località limitrofa rispetto a Wisła, dove il circuito è stato di scena nei giorni scorsi. Sostanzialmente, ci si sposta nel comune confinante, nel quale è però edificato un altro trampolino.

Il dato pregnante è rappresentato dal fatto che l’impianto sia un Normal Hill, peraltro sinora mai utilizzato nel contesto della Coppa del Mondo. Le minute dimensioni della struttura, denominata Skalite, e la sua vicinanza con Wisła ne hanno sempre limitato l’utilizzo in ambito internazionale. Gli eventi più importanti ospitati sono competizioni di carattere estivo. Nel contesto invernale, non si era mai andati oltre la Fis Cup, ovverosia il terzo livello della disciplina.

Cionondimeno, il cosiddetto “Polish Tour” permetterà a Szczyrk di diventare la terza località polacca a ospitare gare di Coppa del Mondo. Per onor di cronaca, le tre gare di Summer Grand Prix qui disputate sono state vinte da tre uomini diversi (Thomas Morgenstern nel lontano 2011, Vladimir Zografski e Piotr Zyla nell’agosto 2023) . In ogni caso, occhio agli atleti di casa, che per ovvie ragioni potrebbero avere un vantaggio in termini di conoscenza dello Skalite.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°10

Luogo: Szczyrk (Polonia)

Impianto: Skalite (HS104)

Competizioni ospitate: nessuna

Foto: La Presse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...