Rugby, l’Italia convoca Jelic per il raduno di Verona

Un cambio nella lista dei convocati per il raduno di domani e dopodomani dell’Italrugby a Verona, primo appuntamento ufficiale in vista del prossimo Guinness Sei Nazioni 2024 che prenderà il via a inizio febbraio. Indisponibile la terza linea del Mogliano Giulio Marini, arriva invece un altro mediano di mischia ad affiancare Alessandro Garbisi e Alessandro Fusco.

Si tratta di Ratko Jelic, giocatore in forza alle Zebre Parma, alla prima convocazione con la Nazionale Maggiore Maschile dopo aver fatto parte della Nazionale Seven Maschile. Nato il 17 agosto 2000 a Belgrado, in Serbia, ma arrivato da giovanissimo in Italia è cresciuto nelle giovanili dello Jesi, vestendo poi le maglie di Granducato Livorno e Pesaro, passando attraverso l’Accademia Federale e poi esordendo nel massimo campionato italiano con il Viadana. Nel 2022 passa alle Zebre.

ITALIA – convocati

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

Giacomo FERRARI (Zebre Parma, esordiente)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 12 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 17 caps)

Ratko JELIC (Zebre Parma, esordiente)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps)

Filippo DRAGO (Benetton Rugby, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Francois Carlo MEY (Clermont, esordiente)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

Foto: Alessio Tarpini – LPS

