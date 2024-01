Rugby, la Benetton Treviso batte Montpellier e chiude al primo posto la fase a gironi di Challenge Cup

Si è appena conclusa allo Stadio Monigo la sfida tra la Benetton Treviso e il Montpellier, match valido per la quarta e ultima partita della fase a gironi della Challenge Cup di rugby. Con entrambe le formazioni matematicamente qualificate per i playoff, in gioco c’era la leadership nella pool 2, con i francesi tre punti avanti ai veneti. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato a Monigo, con le due formazioni che faticano a rendersi realmente pericolose e nella prima parte della partita l’unica notizia di peso è l’uscita per infortunio temporaneo di Thomas Gallo dopo dieci minuti, con l’ingresso in prima linea di Mirco Spagnolo. Bisogna arrivare al 14’ perché il punteggio si sblocchi e a farlo è Tomas Albornoz dalla piazzola per il 3-0 Benetton. Al 20’ ancora problemi fisici nella prima linea Benetton, con Bautista Bernasconi che deve uscire e lasciare il posto a Gianmarco Lucchesi.

Un minuto e arriva la prima meta del match. A firmarla Tomas Albornoz che poi trasforma per il 10-0 parziale. Insistono i padroni di casa e la squadra di Marco Bortolami si rende nuovamente pericolosa poco dopo. Ed è Onisi Ratave a sfondare per il 17-0 al 29’. Prova a scuotersi il Montpellier, a caccia dei primi punti del match e al 34’ anche i francesi trovano la prima meta con Auguste Cadot, ma Paolo Garbisi sbaglia la trasformazione e punteggio sul 17-5 con cui si chiude il primo tempo.

Match che si riapre quasi subito a inizio ripresa, quando dopo un paio di cambi in casa Benetton arriva la seconda meta del Montpellier. A segnarla, al 46’, è Baptiste Erdocio, con la trasformazione di Garbisi per il 17-12. Grande equilibrio in campo, con i due coach che cercano soluzioni alternative dalla panchina, mentre il punteggio resta fermo. Allo scoccare dell’ora di gioco trova una buona punizione la Benetton e Tomas Albornoz piazza per il 20-12 che significa andare oltre il break e togliere il bonus ai francesi.

Ma il match è tutt’altro che finito e al 69’ il Montpellier riapre nuovamente i giochi. A sfondare nella difesa biancoverde – oggi in rosa – è Vano Karkadze che schiaccia e con la trasformazione di Louis Foursans i francesi tornano a un solo punto sul 20-19. Ma bastano un paio di minuti al solito Albornoz, protagonista di giornata, a trovare nuovamente la via della meta e Treviso che riallunga sul 27-19 con la trasformazione di Umaga. Ora i ragazzi di Bortolami devono difendere il risultato, evitando una meta che sarebbe da beffa, con il doppio bonus che lascerebbe Montpellier primo in classifica. Soffre la Benetton Treviso, al 79′ arriva un cartellino giallo per Gianmarco Lucchesi, spingono i transalpini ben oltre gli ottanta minuti di gioco, ma reggono i biancoverdi che vincono e chiudono il girone al primo posto.

Foto: Alfio Guarise/IPA Sport