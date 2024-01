Rugby, annunciati i convocati del Galles per il prossimo 6 Nazioni

34 giocatori per preparare il prossimo Guinness Sei Nazioni 2024, che per il Galles inizierà sabato 3 febbraio con la sfida interna contro la Scozia. Warren Gatland ha annunciato i convocati per il torneo continentale, con alcuni nomi nuovi e delle assenze che fanno rumore.

Sono cinque, infatti, gli esordienti, quasi tutti nel pacchetto di mischia. Si va da Evan Lloyd ad Archie Griffin, passando per Alex Mann, Mackenzie Martin e il trequarti Cameron Winnett. E con altri 7 giocatori con meno di 5 presenze in nazionale si tratta di una squadra giovanissima, con età media di 25 anni e un capitano, Dafydd Jenkins, di classe 2002.

Solo 16 giocatori hanno fatto parte degli ultimi Mondiali, ma il nome che più fa rumore è quello di Louis Rees-Zammit. Il talento gallese, infatti, ha annunciato a sorpresa l’addio al rugby, decidendo di affrontare a 22 anni una nuova avventura, di cui però parleremo più tardi. “Per me costruire verso la prossima Rugby World Cup significa tornare alle basi e insistere su quelle, quasi come una nuova partenza. Dobbiamo resettare i nostri obiettivi e ciò che vogliamo ottenere. La partita in casa contro la Scozia è l’idea per iniziare per noi, con uno stadio al completo contro una squadra di qualità, delusa per l’andamento della sua Rugby World Cup” le parole di Warren Gatland.

GALLES – convocati

Avanti: Corey Domachowski (Cardiff Rugby), Kemsley Mathias (Scarlets), Gareth Thomas (Ospreys), Elliot Dee (Dragons), Ryan Elias (Scarlets), Evan Lloyd (Cardiff Rugby), Keiron Assiratti (Cardiff Rugby), Leon Brown (Dragons), Archie Griffin (Bath Rugby), Adam Beard (Ospreys), Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs), Will Rowlands (Racing 92), Teddy Williams (Cardiff Rugby), Taine Basham (Dragons), James Botham (Cardiff Rugby), Alex Mann (Cardiff Rugby), Mackenzie Martin (Cardiff Rugby), Tommy Reffell (Leicester Tigers), Aaron Wainwright (Dragons)

Trequarti: Gareth Davies (Scarlets), Kieran Hardy (Scarlets), Tomos Williams (Cardiff Rugby), Sam Costelow (Scarlets), Cai Evans (Dragons), Ioan Lloyd (Scarlets), Mason Grady (Cardiff Rugby), George North (Ospreys), Joe Roberts (Scarlets), Nick Tompkins (Saracens), Owen Watkin (Ospreys), Josh Adams (Cardiff Rugby), Rio Dyer (Dragons), Tom Rogers (Scarlets), Cameron Winnett (Cardiff Rugby)

Foto: LaPresse

