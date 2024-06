Rugby, al via questo weekend l’estate dei test match

Parte questo weekend la lunga estate di test match di rugby, con tre anticipi rispetto alle Summer Series che si disputeranno a luglio. Due le sfide previste sabato e che vedranno in campo due delle protagoniste dell’ultimo Sei Nazioni, cioè l’Inghilterra e il Galles.

Gli inglesi esordiranno a Tokyo contro il Giappone. Fischio d’inizio alle 7.50 italiane al Japan National Stadium per la squadra di Steve Borthwick contro i nipponici. Con Ford e Farrell fuori, la cabina di regia dei britannici verrà data a Marcus Smith, mentre tra gli altri nomi spicca quello di Cunningham-South, per la prima volta titolare in terza linea.

Alle 15, a Twickenham, invece sfida di altissimo livello tra i campioni del mondo del Sudafrica e il Galles, con i britannici a caccia di un risultato per risollevare un difficile periodo. Warren Gatland sceglie una squadra molto giovane, dove spicca in mediana l’esordiente Ellis Bevan a numero 9. Due esordienti in campo fin dal fischio d’inizio anche per il Sudafrica, con Jordan Hendrikse a numero 10 ed Edwill van der Merwe all’ala.

TEST MATCH – 22 giugno

Giappone – Inghilterra

Sudafrica – Galles