Ranking ATP, quanti punti in palio nella finale Sinner-Medvedev e cosa può cambiare

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio, quando i due giocatori si fronteggeranno a viso aperto sul cemento di Melbourne e si daranno battaglia per la conquista del primo Slam della stagione. Il tennista italiano, numero 4 del ranking ATP, incrocerà la racchetta con il fuoriclasse russo, numero 3 al mondo. Si preannuncia un confronto particolarmente accesso, vibrante ed equilibrato.

La partita ha un peso notevolissimo anche per il ranking ATP. Chi vincerà l’incontro, infatti, incamererà ben 700 punti: questo è infatti il bottino garantito a chi riuscirà ad avere la meglio e ad accedere all’atto conclusivo. Fino a oggi entrambi i contendenti si sono già garantiti 1300 punti con la qualificazione alla finale e sperano naturalmente di rimpinguare la borsa. La vittoria del torneo assicurerebbe dunque un totale di 2.000 punti.

Jannik Sinner è al momento quarto in classifica con 7.610 punti all’attivo: si isserebbe a quota 8.310 conquistando gli Australian Open. Comunque vada l’azzurro resterà numero 4 al mondo: anche alzando al cielo il trofeo, infatti, non potrà superare il russo Daniil Medvedev, che è terzo in graduatoria con 8.765 punti. Medvedev balzerrebbe a quota 9.465 in caso di vittoria e in quel caso supererebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ora è secondo a 9.255 punti. Novak Djokovic è il numero 1 al mondo con 9.855 punti.

QUANTI PUNTI VALE SINNER-MEDVEDEV

Entrambi i giocatori hanno già guadagnato 1.300 punti qualificandosi alla semifinale.

Chi vincerà la partita e conquisterà il torneo guadagnerà altri 700 punti, per un totale di 2.000 punti.

RANKING ATP

1. Novak Djokovic 9.855

2. Carlos Alcaraz 9.255 (scenderebbe al numero 3 se Medvedev vincesse gli Australian Open)

3. Daniil Medvedev 8.765 (salirebbe a 9.465 vincendo gli Australian Open e diventerebbe numero 3)

4. Jannik Sinner 7.610 (salirebbe a 8.310 vincendo gli Australian Open, ma resterebbe numero 4)

5. Andrey Rublev 5.050

6. Alexander Zverev 5.030

7. Holger Rune 3.685

8. Hubert Hurkacz 3.540

9. Taylor Fritz 3.195

10. Stefanos Tsitsipas 3.025

Foto: Lapresse