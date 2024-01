Ranking ATP, Lorenzo Sonego guadagna virtualmente una posizione. Le proiezioni agli Australian Open

Lorenzo Sonego ha battuto il britannico Daniel Evans all’esordio negli Australian Open 2024 di tennis ed ha eguagliato il risultato conseguito lo scorso anno, quando a Melbourne uscì al secondo turno, ma vista la nuova distribuzione dei punti nel ranking ATP, l’azzurro ha già migliorato il proprio bottino e la propria posizione rispetto all’aggiornamento ufficiale di ieri.

Per quanto sopra esposto, l’azzurro lunedì 29 gennaio scarterà i 45 punti del secondo turno degli Australian Open 2023, mentre a Melbourne ne ha già incamerati 50 per la vittoria odierna, guadagnandone 5 netti, pur avendo ottenuto lo stesso risultato dell’anno scorso.

In questo modo il tennista italiano, che ieri era 46° a quota 1005, è già salito in termini di punti a 1010, mentre guardando al piazzamento in graduatoria, Sonego ha scalato una posizione con questo successo, portandosi in 45ma piazza. Di seguito tutte le proiezioni di Lorenzo Sonego a Melbourne.

RANKING ATP LORENZO SONEGO 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1005, 46° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 45 (Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: al momento 50 (Australian Open 2024).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 1010, 45° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 1060 punti, 41° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 1160 punti, 37° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1360, 30° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1760 punti, 20° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2260 punti, 14° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2960 punti, 9° posto virtuale.

