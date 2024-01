Ranking ATP, Jannik Sinner non può essere superato da Rublev. Mirino su Medvedev

Si concretizza il potenziale quarto di finale stabilito in sede di sorteggio agli Australian Open 2024 di tennis tra il numero 4, Jannik Sinner, ed il numero 5, il russo Andrey Rublev: i due tennisti occupano le medesime posizioni nel ranking ATP, ma l’azzurro non può essere scavalcato dal suo più immediato inseguitore.

Sono in 12 i tennisti ancora in corsa agli Australian Open, ma nessuno degli 8 che segue Sinner nel ranking può superarlo: Rublev, che è il più vicino all’azzurro, vincendo il torneo arriverebbe infatti a quota 6650, ma l’italiano raggiungendo i quarti è già salito a quota 6710.

Sinner, a questo punto, può guardare davanti a sé, ma per conquistare la terza posizione dovrà necessariamente vincere il torneo, salendo così a quota 8310, sperando di non ritrovarsi di fronte, nell’ultimo atto, il russo Daniil Medvedev, il quale arrivando al massimo in semifinale si fermerebbe a quota 8265.

RANKING ATP VIRTUALE AL 21 GENNAIO

1 Novak Djokovic 11055

2 Carlos Alcaraz 9055

3 Daniil Medvedev 7665

4 Jannik Sinner 6710

5 Andrey Rublev 5050

6 Alexander Zverev 4430

7 Holger Rune 3685

8 Hubert Hurkacz 3340

9 Taylor Fritz 3195

10 Stefanos Tsitsipas 3025

Foto: LaPresse