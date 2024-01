Rally Montecarlo 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-28 gennaio

Comincia il Mondiale di Rally 2024: 13 appuntamenti senza esclusioni di colpi che regaleranno emozioni a tutti gli appassionati di motori. Come da tradizione si comincia da Montecarlo per una tappa prestigiosa e storica questo fine settimana.

Toyota, Hyundai e Ford (M-Sport) sono presenti ai nastri di partenza del terzo campionato ibrido della storia del FIA WRC. Tantissime le novità all’orizzonte a partire dall’assenza del campione del mondo in carica Kalle Rovanperä, finnico che gareggerà solamente in alcune gare e quindi non confermerà il titolo.

Il fine settimana dal 25 al 28 gennaio del Rally di Montecarlo, prima tappa del Mondiale 2024, sarà disponibile integralmente sulla piattaforma a pagamento Rally TV, mentre le speciali televisive saranno disponibili su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

PROGRAMMA RALLY MONTECARLO 2024

Mercoledì 24 gennaio

Ore 16.31 Shakedown di 3,28 km

Giovedì 25 gennaio

Ore 20.35 SS1 Thoard / Saint-Geniez di 21,01 km

Ore 21.58 SS2 Bayons / Bréziers di 25,19 km

Venerdì 26 gennaio

Ore 8.51 SS3 St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 di 16,68 km

Ore 10:24 SS 4 Champcella / Saint-Clément 1 di 17,87 km

Ore 11:57 SS5 La Bréole / Selonnet 1 di 18,31 km

Ore 14:56 SS6 St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 di 16,68 km

Ore 16.29 SS7 Champcella / Saint-Clément 2 di 17,87 km

Ore 18.02 SS8 La Bréole / Selonnet 2 di 18,31 km

Sabato 27 gennaio

Ore 8:05 SS9 Esparron / Oze 1 di 18,79 km

Ore 9.53 SS10 Les Nonières / Chichilianne 1 di 20,04 km

Ore 11.06 SS11 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 di 21,37 km

Ore 14:05 SS12 Esparron / Oze 2 di 18,79 km

Ore 15.53 SS13 Les Nonières / Chichilianne 2 di 20,04 km

Ore 17.06 SS14 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 di 21,37 km

Domenica 28 gennaio

Ore 7.04 SS15 La Bréole / Selonnet 3 di 18,31 km

Ore 8.35 SS16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante di 19,01 km

Ore 10:40 SS17 La Bollène-Vésubie / Col de Turini di 14,80 km (POWER STAGE)

RALLY MONTECARLO 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport trasmetterà in diretta la SS1, SS9, SS12 e la SS17 (Power Stage)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Rally TV (integralmente)

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis/DPPI