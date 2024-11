Rally, Thierry Neuville parte per il round conclusivo in Giappone per mettere le mani sul suo primo titolo

Manca solamente l’ufficialità per Thierry Neuville. Il pilota belga del team Hyundai Shell Mobis WRT, infatti, è ad un passo dal suo primo titolo iridato nel Mondiale rally. L’edizione 2024 del WRC vede il nativo di Sankt Vith pronto per completare l’opera dopo una stagione vissuta sempre in cima alla classifica, nonostante due sole vittorie complessive.

Thierry Neuville si presenta al via del fine settimana del Rally del Giappone, tredicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024, con un margine di vantaggio di ben 25 punti su Ott Tanak, unico pilota che potrebbe ancora contendere il titolo al belga, dato che Elfyn Evans è terzo con 185 punti, quindi quarto Sebastien Ogier con 166.

Dopo una serie infinita di piazzamenti, Thierry Neuville vuole chiudere i conti. Il pilota classe 1988, infatti, in carriera ha concluso ben 5 volte al secondo posto della graduatoria, aggiungendo anche 3 terzi posti. Un “eterno piazzato” che, in questo 2024, ha saputo cogliere l’occasione della vita. Come detto, gli manca solo il nero su bianco sul suo primo trionfo. Nel rally nipponico dovrà essere bravo a tenersi lontano dai rischi, controllando quel che farò Ott Tanak, costretto a vincere e sperare.

Cosa dovremo aspettarci dal Rally del Giappone? Dopo lo shakedown di giovedì 21 novembre, si inizierà subito con la SS1 Toyota Stadium SSS1 di 2.15 chilometri. Nella giornata di venerdì 22 novembre, poi, ben otto stage per un totale di oltre 100 chilometri di prove speciali con due passaggi nella Isegami’s Tunnel di 23.67 chilometri.

Sabato 23 novembre altri 7 stage per altri 100 chilometri di prove speciali, attenzione ai due passaggi nella Ena di 22.79 chilometri, prima del gran finale di domenica 24 novembre. 70.57 chilometri complessivi con la SS21 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage di 13.98 chilometri che farà calare il sipario sul Mondiale Rally 2024 e ci dirà chi sarà il nuovo campione del mondo.